A rászoruló gyermekek élelmezését segítik mindazok, akik Zalában adományaikkal csatlakoztak a Magyarok kenyere - 15 millió búzaszem programhoz, amelyet 2011-ben Pécsről indítottak útjára. Az idei gyűjtésből származó adományokat a tüskeszentpéteri malomba kerülnek, ahol csütörtökön délután tartották meg a búzaszentelést, amit Szeghy Csaba Tamás plébános végzett el, őt követően áldást mondott Hodánics Péter református, valamint Koczor György evangélikus lelkész

Évente ezer tonna búza, és abból őrölt hatszáz tonna liszt, ez csak az egyik eredménye ennek a programnak.

Ezt Horváth Vivien, a Magyarok Kenyere Nonprofit Kft. ügyvezetője emelte ki, aki Magyarok Kenyere Alapítvány, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége megbízásából koordinálja a projektet a Kárpát-medencében és csütörtökön ellátogatott Tüskeszentpéterre. Mint mondta, a búza összeöntése alkalom a találkozásra, hálát adni, ünnepelni, és egyre több helyen használják ki ezt a lehetőséget a népi hagyományok felelevenítésére is, tette hozzá.

A Pécsről útjára indított jótékonysági kezdeményezéshez a határon túl már 15 gazdaszervezet csatlakozott. Ily módon az itthoni 100 gyűjtőpont mellé a magyarok lakta területeken további 200 csatlakozott, és ezekben a hetekben, napokban tartják a búzagyűjtő, illetve -összeöntő napot. Ez történt csütörtökön délután a tüskeszentpéteri malomnál is, mégpedig hosszú évek hagyományát folytatva ezzel, hiszen a kezdetektől részesei a programnak, ugyanis itt válik lisztté a begyűjtött zalai búza.

A házigazda, Zala-Cereália Kft. ügyvezető igazgatója, Király László arról számolt be, hogy még tart a gyűjtés, mert az időjárás közbeszólt, így az aratás kétharmadánál járhatnak a gazdálkodók. Amint beérkezik az utolsó adomány, kezdődhet az őrlés, tette hozzá. Ezek a búzaszemek a magyarság összefogását is jelképezik, ennek erősítéséhez a malom a munkájával járul hozzá, mondta.

Mint a rendezvényen elhangzott, idén a Somogyban összegyűjtött búzaadományok is itt kerülnek a garatba.

Köszönet illeti a gazdálkodókat a felajánlásokért, fogalmazott Süle Katalin, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara országos alelnöke, aki kitért arra is, hogy legalább két hét csúszásban vannak az aratással Zalában a csapadékos időjárás miatt. Ez kihathat a minőségre is, de a mennyiségre nem lehet panasz. Tehát tart még a gyűjtés, de várhatóan sikerül elérni a tavalyi mennyiséget, akkor 32 tonna búza gyűlt össze. Az ebből őrölt lisztet gyermekélelmezéssel foglalkozó civil szervezetek, intézmények kapták meg. Az alelnök szólt arról is, hogy a programban pénzadományokat is fogadnak, és e téren is egyre több a felajánlás.

Zala a hazai mezőgazdaságban betöltött szerepéhez képest nagyobb súllyal veszi ki részét a Magyarok kenyere programból, a felajánlásokat tekintve az elsők közé tartozik. Ezt Sabján Krisztián, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara zalai elnöke mondta el. Szólt arról is, miszerint a civil szervezetektől kapott visszajelzések arról tanúskodnak, az adományok pénzben kifejezhető értékén messze túl mutat ez a segítség.