Lukács Tibor, Páka polgármestere elmondta, még 2021-ben nyújtottak be pályázatot a Területi Operatív Program kiírására, melynek eredményes elbírálását követően közel 82 millió forint forráshoz jutottak, száz százalékos támogatottság mellett. A kivitelezési munkákra fordított összeg meghaladta a 68 millió forintot.

- Nagy szükség volt a községben arra, hogy a csapadékvíz elvezetése megoldódjon - kezdte Lukács Tibor. - A település olyan helyen fekszik, ahol nagy a vízhozam a környező hegyhátakról, a lezúduló esővíz pedig többször okozott gondot. Nyolc évvel ezelőtt megvalósítottunk már egy belvízelvezetési pályázatot, ám akkor nem sikerült a falu teljes területét ezzel lefedni. A mostani beruházás ezt kiegészítette, így jelenleg közel 90 százalékban teljesült Pákán a belvízelvezetés, sikerült több helyen megoldani a problémát.

A polgármester részletesen tájékoztatott az érintett területekről. Beletartozik ebbe a Petőfi, a Válicka, az Öveges utca, a Malom, az Ifjúság, az Átkötő és a Rózsa út, de a sportpályánál is kialakítottak egy 300 méter hosszú földárkot.

A munkálatok során amellett, hogy csapadékvízelvezető-rendszert építettek, a meglévő árokhálózatot is megtisztították. Az elvezetett belvizet jórészt a Válicka-patak fogadja be.

Részt vett az eseményen Cseresnyés Péter, a térség országgyűlési képviselője is, aki először is gratulált a pályázat sikeres megvalósításához és megköszönte a kivitelező munkáját. A politikus hangsúlyozta, hogy az elmúlt időszakban sok pályázati lehetőség volt a falvak számára, hogy fejlesztéseket valósítsanak meg. Ezeket a célokat szolgálták a vidékfejlesztései program, a Belügyminisztérium, illetve az agrártárca kiírásai, valamint a Magyar falu program pályázatai. Pákán most a TOP-os lehetőséggel élt az önkormányzat. Cseresnyés Péter jelezte, hogy a belvízelvezetési pályázatok Dél-Zalában óriási lehetőséget jelentettek sok település számára, hiszen sikerült kilobbizni több mint 1 milliárd forintot erre a célra, viszont sajnos egy település nem megfelelő tervezése miatt csak 70 százalékban sikerült a forrást kihasználni, ám a többiek maradéktalanul éltek ezzel a lehetőséggel, így Páka is. A polgármester által jelzett problémák jelentős részét sikerült megoldani, és így a helyiek ingatlanjaiban, anyagi javaiban már nem tesz kárt a csapadékvíz.