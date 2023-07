Ebből az összegből a tető hő- és vízszigetelését, a homlokzat szigetelését, a gázkazánok beépítését és a nyílászárók cseréjét végezték el – összegezte a beruházás részleteit Szabó Károly, a szakképzési centrum kancellára. Az iskolát a centrum egyik vezérhajójának nevezte, ahol az elmúlt években a tanulók létszáma folyamatosan növekedett. Az intézmény diákjai ráadásul hazai és nemzetközi versenyeken is kimagasló eredményeket értek el. Balaicz Zoltán polgármester felidézte, hogy 2014-ben a közgyűlés elfogadta azt a polgármesteri programot, mely 2024-ig feladatul tűzte ki a lehető legtöbb oktatási-nevelési intézmény korszerűsítését. Ennek megvalósításával jól haladnak, s a sorba illeszkedik ez a sokak által várt fejlesztés is. Jelezte, hogy a munkát folytatják, ősszel a Deák Technikumot adják át, s a városban más projektek is zajlanak. Vigh László országgyűlési képviselő szerint fontos a szakképző intézmények fejlesztése, hiszen az iparban óriási igény mutatkozik a jól képzett szakemberekre. Nyul Zoltán, magasépítési beruházásokért felelős helyettes államtitkár elmondta, hogy ágazati szinten igyekeznek olyan kereteket teremteni, hogy Magyarország tömegével tudjon ehhez hasonló, az oktatást támogató, minőségi beruházásokat megvalósítani. dr. Hankó Balázs felsőoktatásért, innovációért és szakképzésért, felnőttképzésért felelős államtitkár a vármegyeszékhely fejlődését méltatta, majd a szakképzés belső átalakításáról szólt. Felidézte, hogy a terület megújításának céljait még 2019-ben határozták meg. Előírták, hogy a képzés duális, digitális és keresletalapú legyen, emellett 177 szakmát csoportosítva erősítettek. Az irány jó, mondta a politikus, hiszen ma a legtöbben az általános iskola után a technikumot választják. A mostani fejlesztési összeg is jó helyre került, hiszen segíti az itt folyó, magas színvonalú pedagógiai munkát.