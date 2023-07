Mint megtudtuk: a közel nettó 80 millió forintos beruházás keretében 45 parkolóhely kialakítására kerül sor a Munkás utca 10. és a Kazanlak körút 1. számú társasházak közötti zöldterületen, illetve járdakapcsolat is létesül a Kanizsa Arénáig. A tervek szerint a beruházás miatt csupán egyetlen fát kell kivágni, a területen lévő többi fa megmarad vagy átültetésre kerül.

A munkaterület átadásakor Bizzer András alpolgármester is jelen volt, aki úgy fogalmazott: végre megkezdődhetnek a munkálatok és ezzel némiképpen enyhül majd a parkolási probléma a városrészben.

– A szükséges forrást az 588 millió forintos kormányzati fejlesztési támogatás biztosítja – mondta az alpolgármester, aki hozzátette: ezt a beruházást már régóta szorgalmazta, legelőször még a terület önkormányzati képviselőjeként. – Sajnálatos módon a jelenlegi önkormányzati ciklus elején a baloldali ÉVE-frakció leszavazta azt a kezdeményezésemet a közgyűlésben, hogy a kanizsai városi költségvetés biztosítson forrást a parkoló megépítésére – emlékezett vissza Bizzer András. – Ennek következtében nem tehettem mást, mint egyéb forrás után néztem és a városunknak nyújtott jelentős kormányzati támogatásoknak köszönhetően adódott is a lehetőség, hogy alpolgármesterként a keleti városrészért lobbizva elérjem, hogy az 588 millió forintos kormányzati fejlesztési támogatásnak része legyen a mostani parkolóépítés, illetve az ehhez kapcsolódó járdahálózat kialakítása. Köszönet ezért a kormánynak, Cseresnyés Péternek, a térség országgyűlési képviselőjének és Balogh Lászlónak, Nagykanizsa polgármesterének is.

Az alpolgármester kiemelte azt is, hogy ez a beruházás már legalább egy éve elkészülhetett volna, ha a közgyűlési többséget birtokló baloldali ÉVE-frakció nem akadályozza az 588 millió forintos kormányzati támogatás mihamarabbi felhasználását.

– Sajnos az akadékoskodásuk odáig vezetett, hogy most az utolsó pillanatban kell befejezni számos olyan fontos városi fejlesztést, melynek forrását az 588 millió forintos kormányzati támogatás biztosítja az idei év végéig. Remélhetőleg ezeket a fejlesztéseket és eredményeket nem akarja majd magának tulajdonítani a baloldali ÉVE-frakció, hisz a döntéseikkel számos alkalommal csak hátráltatták a sikeres befejezést – fogalmazott Bizzer András.