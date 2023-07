Folytatódik a csapadékvizet elvezető rendszer rekonstrukciója, a beruházásra a város önkormányzata a Terület- és településfejlesztési operatív programban (TOP) nyert közel 1,4 milliárd forintos, vissza nem térítendő uniós támogatást. Az egész várost érintő beruházásról hétfőn a művelődési házban tartottak tájékoztatót. Ezen részt vett Vigh László országgyűlési képviselő, a részleteket Horváth László polgármester ismertette.

A most kezdődő beruházás a harmadik lépcsője a csapadékvizet elvezető városi rendszerek megújításának, emelte ki Horváth László. A 2017-22 között megvalósított első ütemre 172 millió forintot költöttek. Ezt követte 2020-23 között a Bánffy Miklós utcában a csapadékvíz elvezetés rekonstrukciója, ami 611 millió forintba került. A most kezdődő harmadik ütem munkálatai érintik a belvárost, a csatlakozó településrészeket, a mezőgazdasági területeket is, összesen 19 helyszínt. Elsőként a Dózsa György utcai befogadótól a Gyár utcáig húzódó két kilométeres szakaszon kezdi meg a munkát a kivitelező LE-KO Építőipari Kft. Ennek költsége eléri a 300 millió forintot.

A polgármester szólt arról is, hogy a rekonstrukcióval szeretnék elérni a belterületre hulló csapadék rendezett, károkozás nélküli elvezetését, mégpedig hosszú távon fenntartható módon. Ennek érdekében olyan megoldásokat is alkalmaznak, amelyek lehetővé teszik a hirtelen érkező nagy mennyiségű víz visszatartását, és lassú elszivárogtatását megakadályozva ezzel a károkat, például a kimosódásokat is. A Széchenyi 2020 programban a tervek szerint az év végéig megvalósuló fejlesztés eredményeként a 7500 lakosú városban 15 kilométert meghaladó hosszúságban újul meg a csapadékvizet elvezető rendszer.

A beruházás kapcsán Vigh László arra hívta fel a figyelmet, hogy az extrém időjárás okozta villámárvizekkel a meglévő elvezető rendszerek nem képesek megbirkózni. A most kezdődő rekonstrukció jelentősen javíthat a helyzeten, ám a károkat az is csökkenti, ha a lakosság rendszeresen karbantartja az ingatlanokon az árkokat, csatornákat, átereszeket.