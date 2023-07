A keleti ágon az új híd 72 méter hosszú és közvilágítással is rendelkezik. Ezzel együtt a régi híd bontása elkezdődött. A nyugati ágon eddig nem volt híd, a most megépült szerkezet 66 méter hosszú. Mindkét híd 2,5 méter széles. Készült továbbá egy pihenőstég, egy csónakkölcsönző, egy vizesblokk és egy csónakkölcsönző stég is.

Fotó: Seres Péter



Július 13-án, csütörtökön lezajlott a műszaki átadás-átvétel, július 14-én, pénteken pedig a működési engedélyt kiadó budapesti Hajózási Hatóság tartott szemlét, írja a polgármester. A nagyjából egy hónapos hatósági engedélyezési eljárás ezzel elindult, az úszóművek lajstromszámot fognak kapni, augusztus végére pedig megkaphatják a budapesti Hajózási Hatóságtól a végleges használatbavételi engedélyt. Addig próbaüzem van érvényben, ezért a hidak mindkét oldalán az alábbi szövegű táblák vannak elhelyezve: "Figyelem! A hidak, úszóművek használata próbaüzem miatt csak saját felelősségre!" A héten az éjjel is működő biztonsági kamerák is a helyükre kerülnek, hiszen néhány nap is elég volt ahhoz, hogy néhány olyan polgártársunk, aki nem becsüli a közös munkánkat és eredményeinket, károkat okozzanak (összetörték a táblákat, megrongáltak egy lámpát, csavarokat lazítottak meg a stégen) - fogalmazott Balaicz Zoltán a bejegyzésben.