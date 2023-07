A belvárosban a közelmúltban jelentek meg a kirakatokban a százalékjelek, vagy az akciót jelző, figyelemfelkeltő feliratok. Mint Kiss Eszter, a Fashion Box üzletvezetője elmondta, náluk két hete lehet olcsóbban, 30-50 százalékos kedvezménnyel vásárolni. Mivel minőségi portékákat kínálnak, így itt a kedvezőbb ár különösen vonzó. Az üzletvezető szerint sokan élnek is a lehetőséggel. A hölgyek a gyakoribb vendégek, akik sokkal inkább árérzékenyek. A férfiak – tapasztalatuk alapján – akkor kezdenek vásárolni, mikor meleg lesz, és rájönnek, hogy nem jó a tavalyi nadrág vagy idén valami mást szeretnének viselni. Szezonális leértékeléssel a Férfi Divatpontban is igyekeznek a vevők kedvében járni – tudtuk meg Szakmári Krisztina eladótól.

Balogh Oksana az egyik ruhát nézi, aminek a színe és az anyaga is jó lenne

Fotó: Szakál Eszter

Megállító táblájukon 20, 30, 50 százalék szerepel. A jó vásár reményében ide is sokan betérnek. Érdekesség, hogy a férfiak ritkábban jönnek el maguk egy ruháért, a hölgyek ilyenkor centivel méricskélve oldják meg a beszerzést.

Jó árakkal az optikusoknál szintén lehet találkozni. Horváth Hajnalka látszerész, az Optic World üzletvezetője kiemelte, ajánlatuk középpontjában az UV-védelem áll. Márkás napszemüvegeket 20-70 %-os kedvezményekkel forgalmaznak, s az UV-szűrős és kékfény-szűrős szemüveglencsék is olcsóbban kérhetők. Az üzletvezető szerint a napszemüvegek iránt a vásárlók idén nyáron nagyobb érdeklődést mutatnak. A látszerész felhívta a figyelmet még az UV-sugárzás káros hatására, aminek szerepe lehet több szembetegség kialakulásában. Megfelelő napszemüveggel és lencsékkel azonban a kockázat minimálisra csökkenthető.

S hogy mennyire elégedettek a kínálattal és az árakkal a vásárlók? Az Ukrajnából négy éve áttelepült Balogh Oksana az egyik butik előtt egy lenvászon egész ruhát nézegetett. Kérdésünkre elmondta, egy szép és könnyű anyagból készült darabot szeretne venni. Eddig több fazon is elnyerte a tetszését, inkább azzal volt gond, hogy amit választott, nem volt a méretében. A kutatást nem adta fel, hiszen az árakat még így is drágának találta. Amikor találkoztunk, a hetedik boltnál tartott, volt olyan termék, ami jónak tűnt, így valószínűleg oda visszatér majd.

Csóka Szilvi lányával keresett ruhát, cipőt. Az ifjú hölgy nyári ruhatára, mivel most új szezon, új divat van, már frissítésre szorult. Az édesanya szerint egyáltalán nem mindegy, hogy mit, hol és mennyiért vesznek meg. Főleg kiírások alapján indulnak el, vagy az ismerőseik szólnak, hogy valahova érdemes elmenni. Mint mondta, ilyenkor igazi kincsekre lehet bukkanni.

Egy-egy férfi is nézelődik, válogat

Fotó: Szakál Eszter

Ami egyébként a leértékelések mértékét és időtartamát illeti, akad olyan üzlet, ahol a mostani leárazás marad, további engedményeket nem terveznek. Másutt arról tájékoztattak, hogy náluk később valószínűleg még nagyobb kedvezményt is lehet kapni. Erről hirdetőtábláikon, kirakataikban és a közösségi médiában tájékoztatják majd a vevőket.