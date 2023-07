Jelentősen nőtt idén a forgalomba helyezett új autók száma a kontinensen, kivétel hazánk, ahol csökkenést mutatnak az adatok

Az Európai Gépjárműgyártók Szövetsége (European Automobile Manufacturers’ Association, ACEA) által közzétett adatok szerint új személyautók regisztrációja 17,8 százalék növekedést mutatott júniusban, és az akkumulátoros-elektromos járművek piaci részesedése már elérte a 15,1 százalékot.

Az év hatodik hónapjában az Európai Unió autópiaca 1 millió regisztrált darabbal nőtt, ami 17,8 százalék plusz 2022. júniussal összevetve. Ez az emelkedés elsősorban a régió tavalyi alacsony _ járműalkatrész-hiány miatti _ összehasonlítási bázishoz képest mért fellendülésnek tudható be. Magyarország kivételével _ ahol 1,4 százalékos csökkenés mutatkozott _, az összes uniós országban növekedés volt, beleértve a négy legnagyobbat: Németország (24,8 százalék), Spanyolország (13,3 százalék), Franciaország (11,5 százalék) és Olaszország (9,1 százalék). Olyan ország is tisztes többletet mutat fel, mint Bulgária: 34,7 és Románia: 19 százalékkal.

Ez év első hat hónapját tekintve is jelentősen (17,9 százalék) nőtt az EU-ban regisztrált új autók száma, elérve az 5,4 millió darabot. Magyarországon azonban 1,6 százalék volt a visszaesés 2022-höz képest.

Az elmúlt hónapok javulásai azt jelzik, hogy az európai autóipar kezd kilábalni a világjárvány okozta ellátási zavarokból. A Volkswagen csoport például az idei első fél évben 1,7 millió autót adott el a kontinensen, ez 25,4 százalék növekedés 2022 hasonló időszakához képest. A Renault csoport eladásai pedig 24,1 százalékot nőttek, ez esetükben 649 ezer új autót jelent.

Ugyanakkor azonban az együttes mennyiségek 21 százalékkal alacsonyabbak 2019-hez képest. A régió legtöbb piacán jelentős növekedés volt tapasztalható a 2023 első felében, ezt mutatja a négy legnagyobb is: Spanyolország (24 százalék), Olaszország (22,8 százalék), Franciaország (15,3 százalék) és Németország (12,8 százalék).

Júniusban az Európai Unióban az akkumulátoros elektromos autók új forgalomba helyezése jelentős mértékben, 66,2 százalékkal nőtt, elérve a 158 252 darabot. Ez pedig 15,1 százalékos piaci részesedést eredményezett a 2022. júniusi 10,7 százalékhoz képest, ezzel első alkalommal megelőzve a dízelek részarányát. A népszerűségi sorban a második helyen továbbra is a hibrid-elektromos autók állnak, ezek a piac 24,3 százalékát képviselik. A benzines autók azonban megtartották a legnagyobb részesedésüket, ami 36,3 százalékot tesz ki.

Akkumulátoros-elektromos autók terén a legtöbb uniós piacon lenyűgöző, két és három számjegyű a százalékban kifejezett növekedés. Például Hollandiában 90,1 százalék, Németország 64,4 és Franciaország 52. Mindez hozzájárult ahhoz, hogy a növekedés az eladott 703 586 autóval elérje az 53,8 százalékot a január és június közötti időszakban az egy évvel korábbi időszakkal összevetve.

Az új hibrid-elektromos autók regisztrációja júniusban 32,4 százalékkal nőtt, és elérte a 254 100 darabot. Ez a többlet elsősorban a legnagyobb piacokon bekövetkezett változásoknak köszönhető: Németország 59,1, Olaszország 29,9, Franciaország 27,9 és Spanyolország 22,7 százalék pluszt mutat. A hibrid-elektromos autók eladásai összességében figyelemre méltó, 27,9 százalékos növekedést mutattak január és június között, elérve a közel 1,4 millió darabot, ami a piac negyedét jelenti.

Júniusban az új plug-in hibrid autók uniós piaca újjáéledt, a regisztrációk száma emelkedett 13,4 százalékkal. Bár Németországban jelentős, 39,2 százalékos volt a visszaesés, ezt nagy mértékben ellensúlyozta, hogy az ilyen autók legnagyobb piacán, Franciaországban 49,9 százalék, míg Spanyolországban 51,7 százalék növekedés mutatkozott. A plug-in hibrid autók teljes piaci részesedése azonban 7,9 százalékra csökkent a 2022. júniusi 8,2 százalékról, annak ellenére, hogy idén júniusban nőtt a regisztrációk száma.

Júniusban az Európai Unióban a benzinüzemű személygépkocsik piaca 11 százalékkal, összesen 379 067 darabbal nőtt. A piaci részesedése azonban a 2022. júniusi 38,5 százalékról 36,3-re csökkent. A szám szerinti növekedés elsősorban a négy legnagyobb uniós piacon bekövetkezett változás eredménye: Németországban 19,8 százalék, míg Spanyolországban 11.9 százalék volt a többlet 2022-vel összevetve. Az EU-ban az első félévben 2 milliónál több benzinüzemű személygépkocsit adtak el, ami jelentős, 15,9 százalékos növekedés 2022-hez képest. Ezzel szemben a dízelüzemű személygépkocsik uniós piaca a múlt hónapban tovább csökkent 9,4 százalékkal, annak ellenére, hogy Németországban 10,3 százalék és a közép-európai piacokon, s különösen Romániában 22,4 százalék növekedés volt tapasztalható. A dízelautók piaci részesedése most 13,4 százalék, szemben a tavaly júniusi 17,4 százalékkal.