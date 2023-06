- Nagy segítséget jelent a faluban a kommunális eszközök beszerzése, erre mintegy 15 millió forint pályázati támogatást kaptunk, amit az önkormányzat önerővel is kiegészített - tudtuk meg Vida József polgármestertől. - Komoly feladatot jelent a faluhoz tartozó több kilométer hosszú utak rendben tartása, a padkák mellett a fűnyírás, illetve jelentős a zöldterületeink nagysága is, 5-6 hektárt kell gondozni. Korábban kisgéppel és kézi erővel oldottuk meg a kaszálást, vagy vállalkozót fogadtunk, most viszont saját hatáskörben, önállóan el tudjuk végezni a gépi kaszálást. A nagyobb traktorral már olyan helyeket is elérünk, amiket eddig kisgéppel nem tudtunk, csak kézzel, persze a kézi kaszálás nem zárható ki most sem, de a traktorral előrébb vagyunk. A munkát a képviselő-testület tagjaival végezzük, hiszen munkaerőt nem tudunk felvenni, közfoglalkoztatottnak sem.

Az eszközök jelképes átadásán jelen volt Vigh László országgyűlési képviselő, miniszteri biztos is, aki a Vida József által elmondottakhoz kapcsolódva jelezte, hogy míg korábban jelentős volt a közfoglalkoztatottak száma, mára sokan elhelyezkedtek az elsődleges munkaerőpiacon. A falusi önkormányzatok a munkaerő hiányát gépesítéssel váltják ki, ezért a Magyar falu program támogatja a nagyobb kommunális eszközök beszerzését is, hogy területeiket rendben tudják tartani.