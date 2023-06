Portálunkon nemrég számoltunk be arról, hogy a Zalakerámia Zrt. május 15-én csoportos létszámcsökkentést jelentett be a Zalaegerszegi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályán. Mint a cég közölte, a létszámcsökkentés a társaságot érintő külső tényezők együttes hatása, a tulajdonos a kialakult helyzetre tekintettel gyáregységei között termelés-optimalizálási lépésről döntött, amely érinti a tófeji gyáregységben foglalkoztatott munkavállalókat is.

Horváth Zoltán, a zalai kistelepülés polgármestere a portálunknak elmondta: sajnos, várható volt, hogy a Zalakerámia Zrt. kénytelen lesz lépéseket tenni, hiszen az orosz-ukrán háború és az elhibázott brüsszeli szankciós politika együttes hatására olyan mértékben emelkedtek az energiaárak, ami mindenképpen beavatkozást igényelt a termelési folyamatokba. Hozzátette: úgy tudja, hogy az energiaárak drasztikus emelkedése miatt már tavaly is a tervezettnél hosszabb volt a leállás az üzemben.

A nógrádi gyáregységre is hatással van a döntés

A Zalakerámia Zrt. hétfőn a társaság Facebook-oldalán számolt be az újabb fejleményekről, melyek immár a cég nógrádi gyáregységét is érintik. Azt írták, hogy „ezekben a bizonytalan időkben a vállalat kénytelen volt meghozni egy nehéz döntést a termelésoptimalizálás érdekében: a tófeji gyárunkban történő termékelőállítást leállítjuk, és átköltöztetjük másik gyáregységünkbe, Romhányba”.

A bejegyzésből egyértelműen kiderül: a jövőben tehát Nógrádban folytatódik a fali és padlóburkolatok gyártása. Ügyfeleiknek azt üzenték: „Továbbra is célunk, hogy teljességgel ellássuk a hazai piac igényeit. A költözésből vásárlóink nem fognak érzékelni semmit, nem kell számítani fennakadásokra, se esetleges készlethiányra.”