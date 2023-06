Integrátorként a termelés költségeinek finanszírozása mellett szaktanácsadást biztosít, s az évek során a Nyugat-Dunántúl meghatározó gazdabolti ellátó kereskedőházává nőtte ki magát, többek között növényvédő szereket, vetőmagokat forgalmaz. Tevékenységét most Zala Vármegye Gazdaságáért Díjjal ismerték el. Három tulajdonosa Tarsoly Róbert, Fodor Dávid és Dóka Éva. Tarsoly Róbert ügyvezetővel és Fodor Dávid cégvezetővel beszélgettünk.

- Édesapám volt az első vállalkozó a családban, Zalaszentgróton gazdaboltot üzemeltetett, abból nőtte ki magát a vállalkozásunk - kezdte a cég bemutatását Tarsoly Róbert. - Nagykereskedelemmel azt követően kezdtünk foglalkozni, miután elvégeztem az ahhoz szükséges növényvédelmi szakmérnöki posztgraduális képzést. A nagykereskedelmi tevékenységhez először egy Svájcból behozott „rabszállító” Ford Transitot használtunk, ma már sok teherautónk van, saját tulajdonú telephelyünk bővülő raktárkapacitással, a létszámunk pedig 22 főre emelkedett. Ahogy a teendők gyarapodtak, egyedül már nem tudtam ellátni a vezetői feladatokat, 2018-tól Dávid cégvezetőként segíti a munkát.

Horváth Richárd raktárvezető (balról) és Mozsdényi Zoltán

Fotó: Fehér Márk

Tarsoly Róbert elmondta, hogy a szaktanácsadásra mindig nagy hangsúlyt fektettek, ugyanis azok a termelők, akik a rendszerváltás után kezdtek gazdálkodni, nem mindig voltak felvértezve a szükséges ismeretekkel.

- Szoros partneri együttműködéseket alakítottunk ki, folyamatosan segítjük a gazdálkodókat - folytatta, hozzátéve, hogy fontos naprakésznek lenni a változó szabályozási környezetben.

- Kétségtelen, hogy a termelők is felkészültebbek lettek. A rendszerváltozás gazdálkodóinak gyermekei, akik átvették a cégeket, már elvégeztek szakirányú képzéseket, élnek az internet adta lehetőségekkel, de nem szabad elengedni a kezüket. Bizonyos tevékenységeket csak növényvédelmi szakirányítói felügyelet mellett szabad végezni. Dáviddal mindketten jogosultak vagyunk vényeket kiadni, körülbelül egy évtizede vezették be, hogy egyes növényvédő szerek vénykötelesek. Mindez az Európai Unió agrárpolitikájának része, amelyben egyre hangsúlyosabb szerepet kap a környezetvédelem. Ez érthető, de feszültséget is okoz a gazdatársadalomban, és megnehezíti a munkánkat, mert sokféle hatóanyagot kivontak a forgalomból, emiatt csökken a termelés volumene, és jelentősen nőnek a költségek. A szerválaszték szűkülése miatt előfordul, hogy ugyanazt a hatóanyagot kell sokáig alkalmazni egy adott kártevő ellen, így az ellenállóvá válik a növényvédő szerrel szemben. A repcénél például ez nagy probléma, a rovarkártevőinél már kialakult a rezisztencia, és a kalászosok között is van, amelyik már nem reagál a szerre.

Mozsdényi Zoltán dolgozik a raktárban

Fotó: Fehér Márk

- Az említett folyamatok ugyanakkor oda is vezettek, hogy aki nagyon gyenge színvonalon végezte a gazdálkodást, felhagyott a tevékenységgel, néhány éve letisztult ez a szegmens is - tette hozzá Fodor Dávid, aki kérdésünkre, hogy az újabb kártevők megjelenése is okoz-e nehézségeket, azt mondta: természetesen, ám a mezőgazdaságban mindig szembe kellett nézni azzal, hogy eltűnnek kártevők és jönnek újak, amihez évszázadokra visszamenően mindig alkalmazkodni kellett.

Az Agrofor Zala büszke rá, hogy a változások közepette őrzi helyét a piacon és jó hírét a szakmai nyilvánosság előtt. A személyes kapcsolatok ápolása, a szakmaiság és a korrektség a nyitja ennek, valamint a rugalmasság, amellyel olyan problémákra is választ tudtak adni, mint a Covid, a háború, a növényvédő szerek drasztikus drágulása vagy éppen hiánya, a kamatemelkedések vagy az euróárfo- lyam hirtelen elszállása, vagyis a kiszámíthatatlanság mindennapossá válása.

A raktárkapacitás folyamatosan bővült. A képen jobbról Szabó Tamás, mellette Mesteri Ádám

Fotó: Fehér Márk

- A személyi állományban, a gépek terén, a raktárkapacitásban is arra törekszünk, hogy maximálisan ki tudjuk szolgálni a vevőket, ne kelljen várni, akár másnap kiszállíthassuk az árut, hogy minden eshetőségre fel legyünk készülve - jellemezte üzletpolitikájukat Fodor Dávid.