A tárcavezető a vallási turizmus jelentőségéről is szólt, majd az uniós forrásokkal kapcsolatban megjegyezte: tartanak a tárgyalások, és az Európai Bizottság akár már most elfogadhatná Magyarország teljesítéseit. „Arra várunk, hogy hivatalosan is értékeljék ezeket, és remény van arra, hogy nyáron az EB jóváhagyja mindezt”, tette hozzá a korábbi kulturális, oktatási, ifjúságpolitikai és sportügyi biztos. Ebben az esetben pedig idén megnyílhatnak a Magyarországnak járó források.

– Abban bízom, hogy normális a kapcsolatrendszer – utalt a nézeteltérésekre lapunk kérdésére Navracsics Tibor. – Persze, élénk a vita nagyon sok témában az Európai Bizottság és a magyar kormány között, de ez nem példa nélküli. Ami talán különleges, hogy nálunk nagyon sok a politikai jellegű vitapont. Mindenesetre fenntartjuk a dialógust és folyamatossá tesszük a párbeszédet, hiszen ameddig ez működik, eloszlathatók a félreértések és a gyanakvás is.

A fórum előtt Navracsics Tibor, Nagy Bálint, Pál Attila, a vármegyei közgyűlés elnöke és Vincze Tibor, a háttérben az est moderátora, dr. Zágorhidi Czigány Balázs történész, a vasvári múzeum igazgatója

Fotó: Péter B. Árpád

Navracsics Tibor a Veszprém-Balaton EKF-évről is beszélt, amely félidejéhez közeleg. Leszögezte, eddig nagyon jók a tapasztalatok, az idegenforgalmi adatok pedig minden várakozást felülmúlnak. Hangsúlyozta: a jó idő beköszöntével egyre több program lesz az egész térségben, s ennek hatására a legtöbb település érzi majd a megnövekedett érdeklődést.

A fórumon téma volt az orosz-ukrán háború is. Ezzel kapcsolatban Nagy Bálint államtitkár, országgyűlési képviselő azt mondta, ugyan fontos az online tér, de talán még annál is lényegesebbek az ilyen személyes találkozások kormányzati szereplőkkel, akiktől első kézből hallhatók információk. Szerinte a béke kérdése mindenkit érint, ez az a téma, amely „minden beszélgetés első pár mondatában felmerül”.

Úton a fórum helyszíne felé, balról Cséry Gergő plébános, Nagy Bálint, Navracsics Tibor és Vincze Tibor, mögöttük Pál Attila, a vármegyei közgyűlés elnöke

Fotó: Péter B. Árpád

Vincze Tibor, Zalaapáti polgármestere arra hívta fel a figyelmet: ami történik, az „nem játék, mert az életünk, a jövőnk és gyermekeink sorsa a tét”.

– Ezért is örülök, hogy miniszter úr elhozta azt az üzenetet, amely egy kicsit féltő, védelmező, de mindenképpen figyelemfelhívó: vegyük ezt a helyzetet komolyan, és mindegyikünk akarja a békét.

A résztvevők a fórumon hallhattak az európai integráció keresztény gyökereiről, illetve a térség kitörési pontjairól is.