A területen a nagyobb esőzések és az azokat követő helyreállítási munkák már régóta indokolták a szakasz rekonstrukcióját. A beavatkozásokat több ízben a község vis maior keretéből finanszírozták – bocsátotta előre Sipos László. Teskánd polgármestere felelevenítette: a festői környezetben elhelyezkedő, a 13. században emelt Árpád-kori szakrális épületet tavaly korszerűsítették. Azóta a helybeliek mellett már a távolabbról érkező turisták is felfedezték, így az elmúlt időszakban egyre több gyalogos és kerékpáros fordult meg a területen, melyen a közlekedés nehézkes volt. Ezek a tényezők együttesen tették szükségessé a korszerűsítést. Az út a kivitelezés során 230 méter hosszban, 3 méter szélességben kapott jó minőségű, időtálló aszfaltréteget, emellett a főútról a befordulást egy kisebb híd kiépítésével is segítették. Ennek a fejlesztésnek, ahogy Vigh László országgyűlési képviselő fogalmazott, a vallási és kulturális eseményekre érkezők egyaránt hasznát veszik majd. Eddig – mint mondta - a megközelítést az út állapota és a szintkülönbség nehezítette. Vigh László kiemelte azt is, a Magyar Falu Program folyamatosan lehetőséget ad az 5000 fő alatti lélekszámmal rendelkező településeknek, hogy ehhez hasonló beruházásokat elindítsanak és megvalósítsanak. Mint mondta: a programmal a következő években is minél több utat, járdát és közintézményt szeretnének felújítani a vármegyében. Az eseményen az új utat Szalai Attila plébános áldotta meg.