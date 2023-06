Mint ismeretes: Nagykanizsa és a társulási kistelepülések között pár hónapja mérgesedett el a viszony, miután az Éljen VárosuNK! Egyesület! (ÉVE) visszahívta Balogh László polgármestert a társulási tanácsból és helyére dr. Schauta Marcell képviselőt delegálta, aki már az első találkozáskor ultimátumot adott a társulásnak, miszerint adják át használatra társulás központjaként működő Bajza utca 2. szám alatti ingatlant, mert ott idősellátó intézményt akarnak kialakítani. Miután a társulás nem engedett a zsarolásnak, az ÉVE frakció úgy döntött, készüljön előterjesztés a kilépés jogi és pénzügyi lehetőségeiről. Na ezt az előterjesztést fogadta el hétfőn a közgyűlés, jóllehet Balogh László polgármester és a Fidesz frakció több tagja is óva intette ettől a döntéstől a közgyűlési többséget birtokló ÉVE frakciót. Mint elhangzott: Nagykanizsa sokat profitált a társulásból, hiszen az elmúlt közel két évtized alatt több százmillió forint pályázati támogatás érkezett a városba, ráadásul a kilépéssel a város azt üzeni a környező kistelepüléseknek, hogy nem tekinti partnernek a falvakat. Az ÉVE persze másként látja a helyzetet, mint azt dr. Fodor Csaba frakcióvezető megfogalmazta: Nagykanizsa a társuláson belül folyamatosan segítette a kistelepüléseket, akár az adminisztráció, akár a szakértelem terén. "Most először kértünk valamit és teljes elutasítást kaptunk" - fogalmazott dr. Fodor Csaba, aki hozzátette: tudomásul vették a társulás döntését, de nem maradt más út, mint a kilépés. Mint elhangzott: a kilépésre legkorábban az év végén kerülhet sor, ám azt követően még akár évekig is elhúzódhat a vagyonfelosztás.

Szintén nagy vitát váltott ki dr. Schauta Marcell (ÉVE) képviselő előterjesztése, mely röviden és tömören arra vonatkozott, hogy Balogh László polgármester minden hónapban számoljon be arról, milyen tárgyalásokat, egyeztetéseket folytatott Cseresnyés Péter országgyűlési képviselővel. Balogh László polgármester már a szavazás előtt jelezte, hogy szerinte ilyesmire nem kötelezheti őt az ÉVE-frakció, ezért, ha el is fogadják a határozatot, majd a vármegyei kormányhivatal ítéletet mond annak jogosságáról. "Önök megkurtították a jogköreimet, felszámolták a kabinetemet és mindösszesen évente 100 ezer forint fölött rendelkezhetek" - fogalmazott a polgármester, aki hozzátette: arról, hogy kivel és miről tárgyal a város érdekében, majd akkor lesz közgyűlési téma, ha döntést kell hozni egy-egy ügyben.

A testület hétfőn arról is döntött, hogy zöld utat ad a közösségi elektromos rollerek kölcsönzésének , az erre vonatkozó szabályozás már elkészült, így a vállalkozó hamarosan elkezdheti a szolgáltatás kialakítását.

A hétfői közgyűlésen egy témát zárt ülésen tárgyalt a testület. Mint kiderült: Szirtes Balázs, a komoly pénzügyi problémákkal küzdő Kanizsa Rehab Kft. ügyvezetője lemondott tisztségéről. Az önkormányzati cég irányításával egyelőre Balogh Csabát, a társaság minőségügyi, belső ellenőrét bízták meg.