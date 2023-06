A környezetkímélő autózás manapság leginkább favorizált útja az elektromos meghajtás, ám amíg e téren érdemi változás áll be, még sok év telik el, de addig is viszonylag könnyen lehetne tenni azért, hogy a gépkocsikból kevesebb káros anyag áramoljon ki a levegőbe.

Ennek egyik egyszerűen megoldható és évtizedek óta kipróbált módja az LPG-üzemanyagra való átállás. Európa legtöbb országában lényegesen olcsóbb ez a hajtóanyag a benzinhez (gázolajhoz) képest, a járművek pedig viszonylag egyszerűen átalakíthatók az LPG felhasználására. Ez mutatkozott meg abban, hogy hazánkban is nagyon sokan tértek át az autógázra, ám a folyamat megtorpant, amikor 2013-ban az LPG jövedéki adóját megduplázta a kormány. Ezzel megszűnt a jelentős árelőny, mert addig a gázért alig harmadannyit kellett fizetni, mint a benzinért. A drágulás kivégezte az LPG-t, bár némi előnye akkor is maradt. Ráadásul az energiaárak tavaly elszabadulása nem érintette az LPG-t, pontosabban nem olyan nagy mértékben, mint a folyékony hajtóanyagokét, és számottevően olcsóbb maradt. Bár az üzemanyagok 480 forintos literenkénti fix árának kivezetése után a különbség még jelentősebben megnőtt az LPG javára _ mert jelenleg átlagosan 250 forinttal olcsóbb a benzinnél _, ennek azonban szinte semmilyen hatása nem mutatkozott meg, nem nőtt meg az igény az átalakítások iránt.

Erről számolt be érdeklődésünkre Varga Róbert, aki harminc éve foglalkozik autógáz-rendszerek beépítésével egerszegi műhelyében. Mint felidézte, a jövedéki adó megduplázása előtt néha naponta 2-3 gépkocsiba építették be az LPG-rendszert. Azt követően évente hoztak be hozzájuk 2-3 gépkocsit átalakításra, azokat is zömmel már osztrákok, akik hazánkban élnek, és nagy fogyasztású autókat használnak.

A csekély keresletnek több magyarázata is lehet. Elsőként az átlagos méretű személyautó 400 ezer forintos átalakítási költsége hozható fel. Ennek megtérülési ideje a mostani árak mellett 25 ezer kilométerre tehető, ám a magyar autósok zöme évente 8-10 ezer kilométernél többet nem tesz meg az átlagosan 16 éves autójával. Ez utóbbi tény nem is lenne hátrány, mert elsősorban a 10 évnél idősebb, közvetett (szívótorok) befecskendezéssel működő benzinmotorok alakíthatók át gond nélkül. Az egyre nagyobb számban futó közvetlen befecskendezéses (például FSI) erőforrásoknál azonban problémás a gázosítás, mert a porlasztófejeket a benzin hűti, ám ez az LPG-üzemben elmarad, emiatt besülhetnek. Ennek kivédésére az üzemeltetés legalább harmadában benzinnel kell járatni a motort, emiatt viszont jelentősen romlik a megtérülés. Problémát okozhat bizonyos típusoknál még a szívószelepeken keletkező lerakódás is (ami ettől függetlenül inkább a direkt befecskendezésű motorokra jellemző). Megoldás erre is, ha felváltva használjuk a benzines és gázos üzemmódot, mert a lerakódás megszüntethető már 20-30 százalékos benzines futással a problémás típusoknál is, de ez is rontja a megtérülést. Emellett a lerakódások képződését csökkenti az alacsony hamutartalmú motorolajok használata is.

Ha valaki az átalakítás mellett dönt, akkor saját pénztárcája mellett a környezetet is védi, mert a motor károsanyag-kibocsátása csökken, szén-dioxidból 20 százalékkal, nitrogén-oxidból 80 százalékkal, szén-hidrogénből 85 százalékkal kevesebbet ereget a levegőbe az autója és a szén-monoxid is elenyésző szintre apad a kipufogógázban. Az autógáz csekély emissziója miatt például az LPG-hajtású targonca zárt térben is üzemeltethetők, ellentétben a dízelessel. A gázüzem tisztasága miatt csökken a motor kopása, ez növeli nő a motor várható élettartamát.

Azonban úgy tűnik mindezek nem számítanak, ezt jelezhetik Varga Róbert műhelyében a gyarapodó LPG-befecskendező szettek és a gáztartályok. Sokan ugyanis már nem vállalják az autógáz járulékos költségeit, például a tartály kazánvizsgájának díját, vagy a tartály cseréjét még ilyen nagy árkülönbség mellett sem, ezért inkább kiszereltetik a rendszert. Mit lehet ennek az oka? Esetleg nem tudnak számolni, vagy inkább nem hiszik el, hogy hosszabb távon is ilyen olcsó marad az LPG.

Gyűlnek a kiépített LPG-tartályok

Fotó: Arany Gábor