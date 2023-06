Ezt fogalmazta meg dr. Káldi Dávid, az önkormányzati képviselő-testület Fidesz-KDNP-frakciójának vezetője a múlt heti közgyűlés után kedden tartott sajtótájékoztatón. E megjegyzést a költségvetési rendelet módosítása kapcsán tette: a főösszeg ugyanis 812,7 millió forinttal emelkedett és elérte az 58,5 milliárd forintot. A képviselők által megtárgyalt 30 napirendből még kiemelte a Zalaegerszegi Múzeumok Igazgatósága főigazgatói munkakörére kiírt pályázatot. A posztot Havasi Bálint, a Göcseji Múzeum eddigi igazgatóhelyettese nyerte el, egyedüli aspiránsként. A szervezeti átalakítást követően három tagintézmény jön létre: Göcseji Múzeum, Mindszentyneum és Göcseji Falumúzeum, ezeket a főigazgató által kinevezendő igazgatók irányítják.

A frakcióvezető szólt arról is, hogy a közgyűlés tárgyalta a víziközművagyonra vonatkozó idei felújítási és pótlási tervet. Eszerint 1,9 milliárd forint értékű beruházás valósul meg. Ezek közül kiemelkedik az Ebergényi úti, József Attila és Szent László utcai ivóvízvezeték-rekonstrukció, valamint az Ady utcában a szennyvízhálózatot érintő felújítás.

Szilasi Gábor frakcióvezető-helyettes a napirendek közül elsőként azt emelte ki, hogy a lakossági LED-lámpacsere után a társasházak számára is elérhetővé teszik az energiatakarékos fényforrások térítésmentes beszerzését. Szólt arról is, hogy a kormány 600 millió forint támogatást nyújt az állami tulajdonú és kezelésű autóbusz-, illetve vasútállomás felújításához szükséges tervek elkészítéséhez. A képviselők megismerték az elképzeléseket, az engedélyes tervek pedig jövő májusra készülhetnek el.