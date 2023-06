Egyetemre készülő diákoknak szerveztek hathetes felkészítő kurzust a győri Széchenyi István Egyetem ZalaZONE kampuszán. A Future Engineering -ZalaZone nevet viselő kurzus képzési moduljai a járműdiagnosztika, járműkommunikációs hálózatok, 3D tervezés alapjai, görgőspadi teljesítménymérés és szimulációs témaköröket ölelték fel, ezeket az egyetem Járműipari Kutatóközpontjának mérnökei oktatták és mentorálták. A kurzusra a Kölcsey gimnáziumból három, a Ganz és a Csány technikumból egy-egy diák jelentkezett, mert a továbbtanulási terveik között szerepel a győri egyetem. A hallgatók tevékenységének értékelésekor a program folyamatában nyújtott aktivitásuk, a tesztkérdésekre adott válaszaik, illetve a különböző témakörökhöz kapcsolódó otthoni kutatómunkájuk eredményei alapján kaptak pontokat. Ezeket _ maximum 80-at _ úgynevezett intézményi pontként számítják be a Széchenyi István Egyetemre jelentkezéskor a 2024-es és az ezt követő felvételi eljárásokban. A program egyedisége és különlegessége, hogy olyan egyetemre felkészítő képzés jött létre ezzel, ami a középiskolásokat célozza meg a ZalaZONE innovatív környezetének bevonásával, ahol a kutatási és fejlesztési tevékenység, az ipari szolgáltatások és az akadémiai partnerség szorosan összefonódnak. A résztvevők a ZalaZONE-park gyakornoki programjába is betekinthettek, és a jövőben, felsőoktatási tanulmányaik idején számukra is adott a lehetőség, hogy ebbe bekapcsolódjanak akár duális, akár részmunkaidős egyetemi hallgatóként. A program zárást a múlt héten tartották a ZalaZONE Kutatási és Technológiai Központ inkubációs épületében.