A sokéves épületvillamossági és biztonságtechnikai tevékenység során megszerzett tapasztalat kamatoztatásával egyre szélesebb körben tettek szert partnerekre az intézményi, vállalati és egyéni megrendelők körében egyaránt. Mára a Villtek cégcsoporttá nőtte ki magát. Fitos István, a Villtek Műszaki és Kereskedelmi Zrt. cégvezetője és a Villtek Security Kft. ügyvezetője beszélt a változásokról s az építőipar jelenlegi helyzetéről.

Egyfajta építőipari céghálózat jött létre, miért volt erre szükség és mivel foglalkoznak ezek a leányvállalatok?

Az építőipar területén az anyacég, a Villtek Zrt. elsősorban erősáramú kivitelezéssel foglalkozik, de továbbra is létezik a kiskereskedelmi boltunk - fogalmazott Fitos István. - A leányvállalatok közül elsőként a Villtek Secu- rity Kft. jött létre, amely a gyengeáramú munkákra, a vagyonbiztonságra és az őrzési feladatokra specializálódott, illetve a Platinamix Kft., amely magas- és mélyépítési munkákat végez. Majd 2019-ben vásároltuk meg a pécsi székhelyű Relavill Kft.-t, amely szintén épületvillamossággal foglalkozik. Legújabb leányvállalatunk a Villtek Smart Energy Kft., melynek a manapság népszerű okosmegoldások a profilja, és a Villtek Property Services Kft., mely épületüzemeltetéssel, épület-karbantartással foglalkozik.

Az építőipar napról napra változott, miként alkalmazkodtak az új kihívásokhoz?

Kicsivel több mint három éve dolgozom a cégnél, és főleg a kanizsai ügyviteli feladatokra koncentrálok. Ez alatt a rövid idő alatt is folyamatosan változó kihívásokkal néztünk szembe. Olyanokkal, amelyekre az építőipari szereplők sem készülhettek fel. Amikor idekerültem, szinte mindenki építkezett, mindenbe belefogtak, néha tervek és elképzelések nélkül. Ebben az időszakban nehéz volt szakembert, kivitelezőt találni. A járvány idején érezhetően visszavett és bezárkózott mindenki, akkor viszont hirtelen az anyagbeszerzéssel és -ellátással akadtak problémák. Ezt követte egy óriási áremelkedés, amit szinte lehetetlen volt lekövetni, lereagálni. Friss példa: most zárunk egy olyan fővárosi projektet, amire 2020 decemberében szerződtünk, akkor áraztuk. Azóta olyannyira „elszálltak” az árak, hogy nyilván nem érvényesíthettük maradéktalanul a többletköltségeinket.

A Villtek-cégcsoport egyik szakembere, Horváth Gábor egy elosztószekrény összeszerelésén dolgozik

Fotó: Szakony Attila

Mi a helyzet most, az építőipart miként érinti az energiaválság?

Jelenleg az tapasztalható az építőipari szektorban, hogy a munka kicsit kevesebb lett. Mi azonban szerencsére nem panaszkodhatunk, az idei évre is nagyobb árbevételt terveztünk, mint a tavalyira. Bár azért látszanak olyan területek, amelyek kevésbé „pörögnek”, mint egy vagy két évvel ezelőtt. Mi elég sok lábon állunk, nemcsak állami beruházásokból tartjuk fenn a vállalkozást, a privát szektorban is jelen vagyunk. Bízom benne, hogy az áremelkedés lassan lecseng, vagy lassul. Minden szempontból ideális piaci helyzetben nem bízhatunk, de valószínűleg a szektor idővel kicsit tisztul.

Milyennek látja a munkaerőpiacot, a fiatalok beépítése folyamatos?

Ez is változó, de szerencsére vannak olyan dolgozóink, akik kezdetektől hűek hozzánk. Két ágazati képzőközpont kialakítását kezdte meg egyébként a Nagykanizsai Szakképzési Centrum, melyben mi is aktívan részt veszünk. Az elektronika és elektrotechnika, illetve az informatika és távközlés ágazat kap majd tőkeinjekciót. Ezek azért jönnek létre, hogy a cégekkel és vállalkozásokkal összefogva valósítsák meg az új szakképzési struktúrát, a duális képzést. Ennek érdekében a centrummal egy közös kft.-t is létrehozunk. Jelenleg tíz tanulónk van, a tapasztalat az, hogy nyolc fiatalból talán egyet megtarthatunk, de már ez is nagy eredmény.