A szakasz építési költsége 130 millió forintról indult, de a kivitelezésre fordítható összeg a kormány jóvoltából 223 millió forintra emelkedett. Az elkészült szakasz úgynevezett köztes szakaszként ékelődik két másik projektből megvalósuló kerékpárútba. A kisrécsei bekötőútnál ér majd véget ugyanis a Nagykanizsa közigazgatási határától Nagyrécsén keresztül vezető, 2,3 kilométeres kerékpárút, melynek kivitelezésére már lefolytatták a közbeszerzési eljárást, ám a forráshiány kezelésére többlettámogatási igényt kellett benyújtani. A most átadott szakasz Csapin keresztül egészen Galambokig folytatódik, a közel 7,1 kilométereskerékpárút kivitelezésére a napokban írják ki a közbeszerzési pályázatot.

A csütörtöki avatáson részt vett Cseresnyés Péter országgyűlési képviselő és Bene Csaba, a Zala Vármegyei Közgyűlés alelnöke is. Utóbbi elmondta: ha mindkét fent említett kerékpárútszakasz elkészül, akkor apróbb fehér foltokkal, de biciklivel is el lehet majd jutni Nagykanizsától a Balatonig.

- A 2016-ban elfogadott Mura Nemzeti Program egyik fő célkitűzése volt az aktív turizmus fejlesztése, melynek érdekében a megye déli részén számos kerékpárutat alakítottunk ki már eddig is, és a fejlesztések jelenleg is folyamatban vannak például Páka, Csömödér és Csörnyeföld környékén - emlékeztetett Cseresnyés Péter országgyűlési képviselő, aki hozzátette: a most átadott, Kisrécse és Zalasárszeg közötti szakasz is fontos a kerékpáros turizmus szempontjából, hiszen része annak az útvonalnak, ami Nagykanizsát köti majd össze Zalakarossal.