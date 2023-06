A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara 2008 óta rendezi meg a Szakma Kiváló Tanulója Versenyt, kibővítve az Országos Szakmai Tanulmányi Versennyel. A versenyek országos döntőjére Budapesten, az évente megrendezésre kerülő Szakma Sztár Fesztiválon kerül sor. A rendezvénynek a Hungexpo Vásárközpont ad otthont. Idén - XVI. alkalommal - április 24. és 26. között szervezték meg a versenyt, közel 15 ezer látogató részvétele mellett. A fesztivál keretében 72 szakma 22 szakmacsoportjában versengtek a fiatal szakemberek. A látogatók az EuroSkills verseny szakmai bemutatóiba és a WorldSkills nemzetközi válogatóiba is betekinthettek.

Egészség és esztétikum

A megyeszékhelyi Bödör Brigitta, a Zalaegerszegi Szakképzési Centrum Keszthelyi Asbóth Sándor Technikum tanulója első helyezést szerzett a kozmetikustechnikusok számára szóló versenyen.

- Az első, biológiai és kémiai ismereteket feltételező, szerintem húzós írásbeli-elméleti fordulót januárban rendezték, tudomásom szerint több százan indultunk. Innen a középdöntőbe kilencen kerültünk, a döntőbe pedig a legjobb három diák jutott - mondta Bödör Brigitta, aki a Kölcsey-gimnáziumban tett érettségi után szülei tanácsára fordult a szépészeti szakma felé, amelyet az esztétikai szempontok mellett elsősorban az egészség megőrzése miatt tart fontosnak. - Ez nekem azt jelenti, hogy a bőrünkre, mint a legnagyobb szervünkre odafigyelünk, ápoljuk, de lehetőleg csak természetes, kőolajszármazékok nélküli alapanyagok használatával.

Bödör Brigitta munka közben

Fotó: ZMKIK / ZSZC

Ennek jegyében állították össze a döntős versenyfeladatokat is, hiszen, mint Brigitta mesélte, a bőrtisztításon, nyugtató, összehúzó kezelésen, testmasszázson volt a hangsúly a nappali smink elkészítése mellett.

- Anyukám és a barátnőm volt a modellem, így jól együttműködtünk. Az ötfős bírálóbizottság a szakmai fogásokat, az eszközkocsi felszereltségét, tisztaságát, a mozdulatokat figyelte, de arra is kíváncsiak voltak, hogyan kommunikálunk a vendéggel, mennyire vagyunk diszkrétek. Ez utóbbi nagyon fontos, mivel mindenkinek máshol van a fájdalomküszöbe, ezért a hatékonyság és a kíméletesség egyszerre lényeges szempont.

Brigitta sokat gyakorolt a másik feladatelemre, a fantáziasmink művészi vénát is igényelt. Az ősz tematikára földszínekből állította össze alkotását, az arany, a zöld és a barna árnyalatai illeszkedtek a ruhához, hajhoz.

A versenygyőztes zalai lány Hévízen helyezkedik el és még sokat szeretne tanulni. Eddigi eredményeiért hálás tanárának, Linhart Ritának és mesterkozmetikus gyakorlati oktatójának, Kiss Izabellának.

Elkötelezett a szakmája iránt

Pálfi Kevin, a Zalaegerszegi Szakképzési Centrum Széchenyi István Technikumának tanulója lett a burkoló szakmacsoport első helyezettje a Szakma Sztár Fesztivál áprilisi, kétnapos fővárosi versenyén.

A szakmája iránt már most igazán elkötelezett Pálfi Kevin a családból, az édesapjától, sőt, a nagyapjától hozta az inspirációt, motivációt. Mivel gyerekkorától kezdve követi az építészeti szakma ezen ágát, ismeri a kulisszatitkokat, nem volt kérdés, hogy ott a helye a versenyen, amit aztán meg is nyert, így felmentést kapott az esedékes vizsgák alól. A tanulást persze nem hagyja abba, a technikusi két év és az érettségi is szerepel rövid távú tervei között.

Pálfi Kevin a döntőn készített, első helyezést hozó munkája előtt

Fotó: ZMKIK / ZSZC

A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Szakma Sztár Fesztiváljának döntőjében a burkolók legjobbja számára különleges, kiugrásokkal teli falszakasz csempézését tartogatták a versenybírók, olyan felületet kellett burkolni, amihez bizony kellett a matek. Bár az alapanyag bőven rendelkezésre állt, azért nem volt ajánlatos a számolásban hibát ejteni, hiszen azért pontlevonás járt. A 25x45-ös lapokat végül Kevin tudta legszebben, legpontosabban illesztve, időn belül felrakni a falra.

Az előzményekhez tartozik a több mint 200 jelentkezőt rostáló első forduló, ahonnan 11-en jutottak a váci középdöntőbe, hogy végül csak négyen maradjanak.

- Milyen lesz majd az én saját lakásom, házam? Mindenképpen természetes kövekkel szeretnék dolgozni, de a márvány és a gránit is kedvenc, mivel időálló és esztétikus - mondta beszélgetésünk során a fiatalember, aki édesapja mellett máris dolgozik a családi vállalkozásban, s hosszú távon is ezek között a keretek között képzeli el a jövőjét. Ausztriában is gyakorta megfordulnak, így három éve a német nyelvterület csiszolja a nyelvtudását. - Ha mestert, példaképet kell mondani, apukámat, Pálfi Kálmánt szeretném kiemelni, aki következetes, szeretek vele együttműködni. Az elméleti alapozást a Széchenyi-technikumban Szántó Béla tanár úrnak, a gyakorlati fejlődést Deák Ferencnek köszönhetem.

Bár Pálfi Kevin nagyon szereti a munkáját, azért igyekszik, hogy maradjon ideje a hobbira, kikapcsolódásra. Olyankor a horgászatot, a motorozást, a barátokkal közös időtöltést választja.

Hőszivattyú és cserépkályha

Szakál Benő, a Zalaegerszegi Szakképzési Centrum Széchenyi István Technikumának tanulója lett az épületgépész szakmacsoport első helyezettje a Szakma Sztár Fesztivál fővárosi versenyén.

A söjtöri fiatalember végzős a középiskolájában, de már dolgozik egy zalaegerszegi vállalkozásban, ahol nagyon elégedettek a munkájával, így nem csoda, hogy éppen Budapesten értük utol telefonon, pár hete pedig Debrecenben zajlott az ő keze alatt is az épületgépészeti eszközök beépítése.

Honnan a vonzalom a szakmához? Amiről már mi, laikusok is tudjuk, hogy valójában a házak számítógépes agyához kapcsolódnak az eszközök: a fűtés, világítás, víz- és szennyvízvezeték, konyhai és fürdőszobai gépsor, s minden egyéb vezérlése ekképp történik.

Egy barátom édesapja révén ismertem meg a szakmát, a 10. osztály elvégzése után részt vettem egy nyári gyakorlaton, ott szerettem bele ezekbe a dolgokba - mondta Szakál Benő, hozzátéve: családi, apai minta is áll előtte. Ahogy mondja, az „okosotthon” kialakítása ma már az épületek létrehozásakor alapfeltétel, ehhez az informatika, a digitalizálás területén is képben kell lennünk. - Napjaink másik megkerülhetetlen szakmai szempontja az energianyerés kérdése, az alternatív energiahordozók használatának lehetővé tétele, hogy kevesebb fosszilis energiát kelljen használnunk.

Szakál Benő a döntőn készített, első helyezést hozó munkája előtt

Fotó: ZMKIK / ZSZC

Mindezt hogyan tervezné a családi otthonában?

Hőszivattyút mindenképp szerelnék, de mivel nagyon szeretem a természetességet, és a fa talán rendelkezésre áll, cserépkályhát feltétlenül szeretnék majd a saját otthonomba.

Az épületgépészeti szakági döntő - ahová öten jutottak be az országból - 7 óra alatt teljesítendő feladata esztétikailag is vállalható felületfűtési rendszer (padlófűtés) létrehozását kívánta meg. Mint Benő mesélte, az idő szorosan, de tartható volt. A jó előképzettségért, felkészülésért édesapjának, Szakál Nándornak, tanárai közül Péter Imrének, Jacsó Krisztiánnak, Gyarmati Attilának hálás.

Jól érzi magát idehaza, szereti a természetet, gombászik, de terepjáróval is kirándul, persze úgy, hogy ne tegyen kárt a környezetben. A közös hegyi sütögetések során mélyülnek a barátságok a kortársaival.

Sok kaput nyitva hagy

Zavilla Andrea, a Zalaegerszegi Szakképzési Centrum Báthory István Technikumának tanulója lett a kereskedelmi értékesítő szakmacsoport első helyezettje a Szakma Sztár kétnapos fővárosi versenyén.

- Már több éve felmerült, hogy induljak ezen a versenyen, így régóta készültem rá, a benyújtott portfólió taglalta a szakmai fejlődésemet - hallottuk az ifjú hölgytől, amikor a versenygyőzelem kapcsán kértük beszélgetésre. - Az előválogatóból a második legjobb eredménnyel jutottam tovább, ott azonban már az első továbbjutó hely lett az enyém. A középdöntő gyakorlati feladataként a bolti árukihelyezést, raktározást, pénztárgép-elhelyezést kellett megoldanunk, méghozzá vegyi árucsoporttal.

Az elméleti felkészülést is számonkérték, a munka- és tűzvédelmi, a baleset-megelőzési és a fogyasztóvédelmi, a vásárlástól való elállási jogi szabályozással is tisztában kellett lenniük a versenyzőknek.

Zavilla Andrea Régóta készült a versenyre

Fotó: ZMKIK / ZSZC

A döntőbe hárman jutottak be, Andrea versenytársai Győr és Sopron környékéről érkeztek.

- A döntőben összetett feladattal találtuk szembe magunkat, az ősz témakörére épített esztétikus, lényegre törő, gyorsan áttekinthető kirakat berendezése volt a teendő, én a szüretre szűkítve borokkal, teákkal jelentkeztem. Az online rendeléssel kapcsolatos ismereteket kérte számon a második feladatcsoport, amiben az volt a csavar, hogy az épp elérhetetlen árucikk helyett mást ajánlottunk a vásárlónak, s ha sikeresek voltunk, el is fogadta az alternatívát.

Andrea úgy véli, győzelme koncentrált figyelmének és gyors reagálóképességének köszönhető. Ezt kamatoztatta az elméleti üzlettervezésnél, a fogyasztóvédelmi esettanulmány megoldásánál is.

- Komplex ismeretanyagot ad a kereskedelmi értékesítő szak, ezért is választottam, szerintem sok kaput nyitva hagyhatok magamnak.

A sikerében osztozik gyakorlati helye, a DM 286. számú zalaegerszegi üzlete munkatársaival, az iskolában pedig Németh Sándorné Vida Mónika, Kozmáné Kovács Irén és Gecseg Judit segítette. Andrea kevés szabadidejében utazik, zenét hallgat, olykor festeget, ha épp jön az ihlet.