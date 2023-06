Ez a véleményét Donáth Anna, a Momentum európai parlamenti képviselője fogalmazta meg szombaton országjáró fóruma zalaegerszegi állomásán. Úgy látja, hogy hazánk Európában és a szövetségi rendszerekben is a perifériára szorult. Mindezekre van megoldás, nem szabad feladni, mert a válságokból reformokon keresztül visz az út, tette hozzá. Olyan gazdasága gazdasági modellt kell kialakítani, ami az emberek tudására építve vonzza be azokat a vállalkozásokat, amelyek európai béreket fizetnek és megbecsülik a dolgozókat. Ehhez, a válság megoldásához európai szintű oktatásra van szüksége. Legnagyobb kihívás azonban, hogy értékválságban van, s hogy végletesen megosztott az ország. Ennek feloldását fentről nem várhatjuk, hanem csak lentről, ezt is szolgálják ezek a fórumok, mondta.