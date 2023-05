Hat éve tették le a pálya alapkövét Orbán Viktor miniszterelnök részvételével, mondta a pénteki programot ismertető hétfő reggeli sajtótájékoztatón Vigh László országgyűlési képviselő.

Mára már szinte teljes gőzzel működik a tesztpálya, számos cég, szervezet veszi igénybe, de az ipari vállalkozások esetében nem szokványos társadalmasításért felelős ZalaZONE InnoTech Nonprofit Kft. Vigh Lászlóval együtt fontosnak tartja, hogy a nagyközönség is láthassa évente legalább kétszer a működést, amire, miután ipari területről van szó, csak szervezett időben és körülmények között nyílik mód.

De ezen a napon a nagyközönség is bepillantást nyerhet a hagyományos és önvezető járművek tesztelésére egyaránt alkalmas próbapálya működésébe, a pályaelemeken zajló kutatásfejlesztési tesztekbe. A vendégeket katasztrófavédelmi, mentési és rendőrségi bemutatók és meglepetésprogramok is várják. Az eseményre a HUMDA go-kart pályát, gyermekeknek szóló közlekedésbiztonsági pályát épít a Smart Cityben, illetve elhozza a zöld autóbuszt, amelyre felszállva a vendégek szakszerűen vezetett pályabejárás részesei lehetnek. A parkolóban érdekes járművek, kamion, motorok, quadok mellett szelfizhetnek az érdeklődők, a konferenciaközpontban megtekinthetők a Széchenyi István Egyetem Digitális Fejlesztési Központjának drónbemutatói, a tesztpálya építésekor előkerült régészeti leletek, szimulátorokon mindenki kipróbálhatja, milyen végigszáguldani egy pályaelemen, telefonos kvízjáték kitöltésével pedig ajándékok nyerhetők. Az eseményen való részvétel ingyenes, de regisztráció fontos hozzá.

A sajtótájékoztatón Kovács Lóránt, a ZalaZONE InnoTech Nonprofit Kft. projektmenedzsere elmondta, a pálya létrejöttének, működésének bemutatása mellett szakmai programok is zajlanak pénteken. Az érdeklődés máris fokozott, sárospataki, nagykanizsai diákcsoportok is jelezték érkezésüket. A nagy területen busszal tudnak majd mozogni a résztvevők, több turnusban. Az előző években is telt házas volt a rendezvény.