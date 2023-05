A Magyar falu program keretében közel 14 millió forintot tudott az önkormányzat a Rákóczi utca rendbetételére fordítani.

-A nemrég elkészült szennyvízberuházást követően sikerült szinte minden úttestet felújítani teljes pályaszélességben a faluban, kivéve a Rákóczi utcát, ezért erre a munkára pályáztunk - tájékoztatott Tánczos László polgármester. - A sikeres elbírálás után tavaly a felújításra is sor került, 207 méter hosszúságban végezte a kivitelező az aszfaltozást, emellett 6 aknafedél felemelése és 8 rácsos vízelnyelő helyreállítása is megtörtént. A felújítás különösen fontos volt, mert régebben a helyi termelőszövetkezet egy fűrészüzemet üzemeltett itt, emiatt az út teherforgalomnak volt kitéve, illetve az erdészet járművei is ezen át szállították ki a faanyagot, emiatt megrokkant a pálya szerkezete.

Az út mellett régies betonkorlát található, ami szintén megrongálódott, a kidőlt elemeit az elmúlt hétvégén közösségi munka keretében helyükre tették, később pedig megtisztítják és lefestik, ezzel teljesen megújult az utca képe.

- Emellett járdafelújításra is történt - folytatta a polgármester. - Az Ady utcában a régi betonburkolatú, töredezett, balesetveszélyes gyalogos közlekedőt érintették a munkálatok. A régi betonburkolatot felszedték, erre kavicságy, majd térköves burkolat került szakszerű előkészítéssel 276 méter hosszban, a kapubejáróknál vashálóval megerősítve. A járdafelújítás az út két oldalán közel 40 ingatlant érint. A lakók részéről több pozitív visszajelzés érkezett, elégedettek a minőséggel, illetve azt vettük észre, hogy ezzel arra késztettünk az utcabelieket, hogy jobban odafigyelnek a kerítés, az udvar szépítésére.

Megtekintette a felújítást Vigh László országgyűlési képviselő, miniszteri biztos is, aki az eseményen elmondta, hogy a Magyar falu programnak köszönhetően számtalan fejlesztés történt a falvakban, ezért ezt a pályázati rendszert folytatni kívánják. Hozzátette, hogy mára a kistelepüléseken elfogytak az eladandó házak, házhelyek, faluhelyen élni "trendi" lett és nem jelent hátrányt. Gratulált továbbá a fejlesztéshez és támogatásáról biztosította a települést.