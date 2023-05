Péntek délelőtt Cseresnyés Péter országgyűlési képviselőnek mutatta be modernizált kisboltját El-Sayed Tamer, aki a környék hét kistelepülésén üzemeltet boltot. Mint mondta: az MFP-pályázatán elnyert összegből, illetve saját forrásból sikerült kibővíteni az eladóteret, napelemek kerültek a tetőre, térköves parkolót és egy közel 200 négyzetméteres raktárt is sikerült megépíteni. A bolt egyik sarkában a postai szolgáltatásoknak is jutott hely.

– A felújítás óta mintegy 30 százalékkal növekedett a vásárlók száma, a forgalom pedig 40 százalékkal több – árulta el a tulajdonos.

Cseresnyés Péter gratulált a fejlesztéshez, majd arról beszélt, hogy a választókörzetében 38 kistelepülésen történtek hasonló kisboltnyitások vagy -felújítások.

- A Magyar falu program pályázatai rendkívül sikeresek, hiszen olyan beruházásokra lehet fordítani a támogatást, amelyek a helyben élők életminőségét javítják – mondta a képviselő, aki hozzátette: az MFP legújabb kiírása már megjelent, így további forrásokra lehet pályázni.