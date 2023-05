A rendezvény házigazdája, Balogh Ádám, a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége (VOSZ) zalai elnöke elmondta, hogy a résztvevőkkel konzultálva teljes képet lehet kapni a most zajló folyamatokról. Milyen kihívásokkal néznek szembe, ezek megoldására milyen stratégiát alkalmaznak, és a jövőről alkotott elképzelések is terítékre kerülhetnek, sorolta.

Az összejövetel fő célja, hogy az egerszegi régió helyzetét megismerhessék, fogalmazott az 280 tagot számláló zalai szervezet elnöke. Arról is szólt, hogy az energiaárak még mindig gondot okozhatnak, ezen kívül magasak az alapanyagok árai, a kamatok nagysága pedig a finanszírozást nehezíti, és a kiszámíthatóság ellen hat a forint ingadozó árfolyama is, valamint az ellátási láncolat bizonytalansága is próbára teszi a gazdasági szereplőket. Igaz, mindezek mértéke a szektori sajátosságoktól is függ, tette hozzá. Hasonló konzultációt már tartottak Nagykanizsán, és hasonlókat szerveznek Keszthelyen és Lentiben is, árulta el Balogh Ádám.

A vállalkozói közösség tagjai a VOSZ segítségével tartják a kapcsolatot egymással, és ezt az önkormányzat is támogatja, ezért 2014 óta rendszeresen képviselteti magát a város vezetése a havonta megtartott összejöveteleken is, fogalmazta meg Bali Zoltán alpolgármester. Folyamatosan változó világban élünk, ami kihívások elé állítja a gazdaság szereplőit, akik ilyen alkalmakon megismerhetik egymás véleményét, gondolatait, stratégiáit. Az önkormányzat is részes akar lenni ebben a konzultációban, mondta

Nem barátaink vannak, hanem érdekeink, és ezt az kívánja, hogy mindenkivel jóban legyünk, idézte Orbán Viktor miniszterelnököt Vigh László országgyűlési képviselő, amikor a kerekasztal-beszélgetés résztvevőit köszöntötte. A magyar gazdaság kitettsége, függőségi helyzete folyamatos kihívásokkal jár, de mindezek ellenére az eddig elért eredményeket sikerül megtartani, mondta.