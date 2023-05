Böjte Sándor Zsolt önkormányzati képviselő arról számolt be, hogy a Környezeti és energiahatékonysági operatív program (KEHOP) által 70 százalékban, azaz 24 millió forinttal támogatott beruházásban 626 méter hosszban építenek ki új ivóvízvezetéket.

A város területén 28 helyszínen valósul meg a víziközműveket érintő rekonstrukció a KEHOP támogatásával, idézte fel Arnhoffer András, a munkálatokat kivitelező Zalavíz Zrt. elnök-vezérigazgatója. Az Október 6. tér körzetében zajló munkálatokban negyven évnél idősebb azbesztcement vezetéket cserélnek ki. Ez a Dózsa-iskola területének keleti oldalán, valamint egy magánterületen át jut az Október 6. térre, onnan kelet felé fordulva éri el el a régi szennyvíztelepet.

Arnhoffer András arról is beszélt, hogy ez a vezeték az óvoda, bölcsőde, iskola mellett a belvárost is ellátja, sőt Kaszaháza, Pózva felé is szállít vizet. A régi csövek állapota miatt mindez már jelentős veszteséggel történik, és a meghibásodása komoly ellátási zavart okozna, ami közel 30 ezer embert is érintene.