Balaicz Zoltán, Zalaegerszeg polgármestere elismeréssel adózott a vásárcsarnok és a piac mellett egy éve működő Göcsej Tudásközpont földszintjére költözött Portéka tulajdonosainak, Nagy Zsoltnak, Király Alexandrának és Csalló Tamásnak, akik a Partisan és a Gasztro Egerszeg képviseletében a helyi, zalai termelők tevékenységét és kínálatát preferálják, ekképp illeszkedve a Göcsej Tudásközpont által kitűzött célokhoz. A szerda délelőtti szolgáltatói és városvezetői találkozón a Portéka üzemeltetői bemutatták, hogy többek között Egervár, Csömödér, Türje, Zalaegerszeg termelői vannak jelen a polcaikon. Speciális táplálkozási igényeknek megfelelő pékáru, sajt, méz, szörp, száraztészta, savanyúság, befőtt, szósz, lekvár érkezik ide a zalai kertekből, tájékoztatta az egybegyűlteket Nagy Zsolt. Ezt a törekvést üdvözölte Böjte Sándor városrészi önkormányzati képviselő is, aki kiemelte, a városban élőknek is egyre fontosabb, hogy jó alapanyagokból készült, esetenként glutén- és laktózmentes termékeket találjanak, illetve megszokott hazai ízekkel találkozzanak. A Göcsej Tudásközpont egysége a termelők és fogyasztók számára jó találkozási lehetőség is a tapasztalatszerző eszmecserére.