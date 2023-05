A társaság kommunikációs osztályának tájékoztatása felidézi, hogy 2023. január 1-jén csatlakozott Horvátország a schengeni övezethez, így az M7-es autópályán Letenyénél is megszűnt a határellenőrzés. Az ott lévő ellenőrzőépületek funkciója és létjogosultsága is okafogyottá vált.

Az MKIF többször tartott egyeztetést a határellenőrzést végző rendőrséggel, a horvát autópálya üzemeltetőjével, valamint a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-vel arról, hogy az autópályán az akadálymentes, folyamatos, megállás nélküli áthaladást kell biztosítani. Ezt a főpálya teljes akadálymentesítésével, a mellette lévő épületek elbontásával lehet csak megteremteni.

A letenyei autópályán lévő épületek elbontása április 12-én kezdődött meg több terelési ütemben. A korábbi buszsávokon - a rendőrséggel egyeztetve - megmaradt a védőtető, valamint egy ellenőrzőfülke, ami lehetővé teszi a rendvédelmi szerveknek, hogy szükség szerint kitereléses ellenőrzést végezzenek.

A főpályán minden olyan akadályt megszüntettek, amely a forgalom bármilyen korlátozásával járna. A végleges állapotban nem terveznek sebességkorlátozást, és a teherforgalom számára is használható lesz az autópálya.

A bontási munkákat ezen a héten tervezik befejezni, már csak a végleges szalagkorlátok, terelőelemek elhelyezése és a burkolati jelek felfestése van hátra.

A csapadékos időjárás akadályozza a munkákat, de azok befejezése után elbontják az ideiglenesen kialakított terelést. Ezt követően helyezik ki a végleges forgalomtechnikai jelöléseket, köztük a teherforgalmi korlátozás feloldását és annak előjelzését a bontással nem érintett környező útszakaszokon.

AZ MKIF tájékoztatása arra is kitér, hogy a horvát fél kérésére az idegenforgalmi szezon befejeztével a határátkelési ponton a nagykarbantartási program szerint elvégzik a szintrehozási felújítási munkákat. Ennek keretében az elbontott határátkelő környezetében az autópálya teljes szélességében felújítják az útpályát.