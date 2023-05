Galambokon május 13-án, szombaton 8 órától ismét árusokkal telik meg a község központjában lévő piactér. Környékbeli termelők és kézművesek minőségi termékekkel várják a vásárlókat. Jó hír a bolhapiac kedvelőinek, hogy ezúttal használt áruk közül is lehet válogatni, vagyis bárki elviheti a már feleslegessé vált, de még mások számára használhatónak gondolt holmikat: ruhaneműket, háztartási eszközöket, könyveket és játékokat. Ha esősre fordulna az időjárás, a vásárt akkor is megtartják, hiszen fedett résszel is rendelkezik a piactér.