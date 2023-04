A vízműves találkozó kapcsán Kendli Richárd elnök-vezérigazgató elmondta: az ágazatot három területen sújtják problémák, egyrészt a gazdálkodási környezet, melynek részei a megemelkedett energiaárak, másfelől az ágazatban dolgozók nemzetgazdasági átlagnál alacsonyabb bérezése, harmadrészt pedig az egyre inkább elöregedő víziközmű-infrastruktúra.

V. Németh Zsolt államtitkár erre reagálva hangsúlyozta: a problémák felszámolására a kormányzat különböző ajánlatokat kíván tenni, ilyen például az integráció, mely során az állam átveszi a vízszolgáltatás és szennyvízkezelés feladatait a teljes tulajdonnal együtt.

– Akik nem kívánnak részt venni az integrációban, természetesen azok számára is lesz ajánlata a kormánynak, de ami ennél fontosabb, hogy végre elhatározás született egy igazságosabb vízdíj bevezetésére – árulta el V. Németh Zsolt, aki megjegyezte: jelenleg Magyarországon 4000-féle vízdíj van hatályban, amit ha nem is egységesíteni, de igazságosabbá szeretnének tenni. – Mindezek mellett azzal is tisztában van a kormányzat, hogy a víziközművek országszerte elöregedtek, ezért a következő években jelentős összegeket kíván fordítani ennek megújítására, ami éves viszonylatban minimum 100 milliárd forintot jelent.

Az államtitkár a vízügyi cégekkel való konzultáció kapcsán azt emelte ki, hogy a szaktárca mindent elkövet annak érdekében, hogy a víztisztítás terén kiemelkedő eredményeket elért hazai cégeknek újabb és újabb piacokat biztosítson. Legutóbb a grúz szakminiszter járt Budapesten, melynek eredményeként ottani tendereken vehetnek részt magyar vállalatok, és rövidesen az Egyesület Arab Emírségekben is hasonló találkozóra kerül majd sor.

Dr. Polay József, a vízügyi konzultációt szervező Nagykanizsai Kereskedelmi és Iparkamara elnöke elmondta: legközelebb, május 12-én gazdasági konzultációt szerveznek, melynek keretében Fábián Gergely, a Gazdaságfejlesztési Minisztérium iparpolitikáért és technológiáért felelős államtitkára látogat Nagykanizsára.