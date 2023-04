Az Európai Bizottság nyomására, a tél végén Varga Judit, Varga Mihály, Lantos Csaba, Lázár János, Nagy István, Szijjártó Péter és Navracsis Tibor is lemondott az egyetemi vagyonkezelői alapítványokban vállalt szerepéről, s így tettek az államtitkárok, a miniszteri és kormánybiztosok is. Ezzel Magyarország újabb uniós feltételt teljesített ahhoz, hogy hozzáférhessen a helyreállítási alap forrásaihoz, amelyeket Brüsszel továbbra is blokkol.

A MATE esetében az agrár-, valamint az építési és közlekedési miniszter idén február 15-én jelezte ezt dr. Csányi Sándor kuratóriumi elnöknek, most pedig az alapítvány vezető testülete és felügyelő bizottsága együttes ülésén megválasztotta az új tagokat: Éder Tamást és dr. Potori Norbertet.

A MATE arról tájékoztatott: Éder Tamás a Gödöllői Agrártudományi Egyetemen szerzett agrármérnöki diplomát, majd az intézmény kötelékében maradva oktatott, 2001-ben és 2002-ben a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium közigazgatási államtitkára volt. Azóta a magánszektorban dolgozik, meghatározó magyar élelmiszeripari és mezőgazdasági vállalatok – például a Pick Szeged, a Sole-Mizo, a Dalmand Zrt. – vezető tisztségviselőjeként, 2013-tól pedig a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara alelnökeként sok ezer vidéki kisgazdálkodó érdekképviseletében is vesz részt.

Dr. Potori Norbert szintén Gödöllőn szerzett agrármérnöki diplomát, később a Corvinus Egyetemen doktorált. Ezután az AKI Agrárközgazdasági Intézet munkatársa, illetve kutatási igazgatója lett, ma már az MTA Agrárközgazdasági Bizottságának választott tagja, kiterjedt nemzetközi tudományos kapcsolatokkal. Címzetes egyetemi tanárként éveken keresztül oktatott a MATE elődintézményeiben, a legfelkészültebb és legtapasztaltabb agrárközgazdászok egyike Európában, szerepel a méltatásában.