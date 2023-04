Ebben a félévben Svédország tölti be az Európai Unió Tanácsának soros elnöki pozícióját. A skandináv állam magyarországi nagykövetsége ebből az alkalomból szervezett találkozót a tagállamok budapesti nagyköveteinek. A programot a Széchenyi István Egyetem kezdeményezésére Zalaegerszegen, a ZalaZONE-on tartották.

Dag Hartelius, Svédország magyarországi nagykövete

Fotós: Csaba Jozsef Majer

Az eseményen – amelyen húsz nagykövetség képviseltette magát – Dag Hartelius, Svédország nagykövete hangsúlyozta: a ZalaZONE-on az innováció, a zöldközlekedés, a digitalizáció és az okosvárosok terén az élvonalba tartozó példáknak lehetnek tanúi. Hozzáfűzte: mindez rendkívül jól illeszkedik a svéd elnökség prioritásaihoz, így az EU rugalmasságának növeléséhez a közösség globális versenyképességének erősítése érdekében. Megjegyezte: ehhez a gazdaság zöldátállása szintén hozzájárul. „Az ipari és technológiai átmenet időszakában azok, akik hamarabb lépnek és cselekszenek, versenyelőnyre tesznek szert” – szögezte le, kiemelve, hogy a zöldmegoldásokat kínáló európai vállalatok segíthetnek a körforgásos gazdaságra való átállásban.

A nagykövetek betekintést nyertek a ZalaZONE nyújtotta lehetőségekbe, valamint a Széchenyi István Egyetem jövőbe mutató kutatás-fejlesztési tevékenységeibe is

Fotós: Csaba Jozsef Majer

A Zalaegerszeg határában elterülő, a győri egyetemet fenntartó Széchenyi István Egyetemért Alapítvány tulajdonában lévő járműipari tesztpályát és az ahhoz kapcsolódó innovációs ökoszisztémát prof. dr. Palkovics László, az alapítvány kuratóriumi elnöke mutatta be a vendégeknek. Kifejtette: még nem volt példa a világtörténelemben olyan gyors technológiai változásokra, mint ma, s ezek egyik hajtóereje a járműipar. Erre alapozva épült meg Európa legmodernebb járműipari tesztpályája, amely klasszikus és önvezető járművek számára is teljes validálási környezetet biztosít, sőt drónokkal kapcsolatot kutatás-fejlesztéshez is hátteret nyújt. A kuratóriumi elnök hozzátette: a multiplikációs hatás már most szembetűnő, hiszen olyan nagy cégek jelentek meg a tesztpálya közvetlen

környezetében, mint az AVL, a Bosch és a Rheinmetall. A helyszín kiválasztása kapcsán elmondta, egyszerre volt szempont a nagy járműipari vállalatokhoz való közelség, valamint egy kevésbé fejlett térség számára új lehetőségek biztosítása.

Prof. dr. Palkovics László beszélt arról is, hogy a Széchenyi István Egyetem laboratóriumokat működtet, valamint inkubátor- és szállásépülettel rendelkezik a tesztpálya mellett, egy oktatási épület építése pedig folyamatban van. Hozzáfűzte: az intézmény Magyarország legdinamikusabban fejlődő felsőoktatási intézményeként további olyan jelentős infrastrukturális beruházásokat valósít meg, mint például Győrben a Tudományos és Innovációs Park, amelynek első üteme idén elkészül.

A találkozó záró programjaként a nagykövetek megismerkedtek a tesztpálya moduljaival, majd a Széchenyi István Egyetem Digitális Fejlesztési Központja és Járműipari Kutatóközpontja technológiai fejlesztéseivel. Láthatták azt az „előfutár drónt”, amelynek lényege, hogy a készenléti egységet a levegőben kísérve figyelmeztesse a vezetőfülkéből kellő időben nem látható veszélyekre a sofőrt, biztonságossá téve a mentő-, a tűzoltó- vagy a rendőrautó kiérkezését a helyszínre. Az egyetem kutatói bemutatták azt a permeteződrónt, amelyet a hazai és európai mezőgazdasági adottságokra terveztek, biztonságos és egyszerűen használható dróntechnológiát kínálva a gazdák számára. A vendégek megismerkedhettek a Formula Student élmezőnyébe tartozó Arrabona Racing Team hallgatói versenycsapattal, valamint a Járműipari Kutatóközpont önvezető járműfunkciókkal és e-mobilitással kapcsolatos innovációival is.