A Magyar Posta szervezetirányítási vezérigazgató-helyettese, dr. Horváth Tamás az esemény kapcsán arról beszélt, hogy idén nyolc városban épít ki a Magyar Posta automatizált csomagfeldolgozási rendszert, közülük az egyik a zalaegerszegi. Itt az üzemcsarnok több mint 2700 négyzetméteres területén digitalizált szállítópálya segítségével kezelik a csomagokat. A létesítményt körülölelő 12 ezer négyzetméteres szilárd burkolatú terület pedig a szállítójárművek közlekedéséhez, rakodásához biztosítja a feltételeket. A depóba telepített halszálka kialakítású szállítópálya óránként akár 2000 darab, a kamionokból ömlesztetten érkező küldemény feldolgozására is képes. Ennek során a gép a csomagok hitelesített tömeg- és térfogatmérését, valamint azonosítását és irányítását is elvégzi. A 14 méter hosszan kinyúló, teleszkópos szállítópálya-szalag lehetővé teszi a kamionból való közvetlen ki- és bepakolást, valamint segíti a küldemények folyamatos feldolgozását. Az új üzemcsarnok vonzáskörzetébe hatvan posta tartozik, ezek 260-nál több településen látnak el csomagkézbesítési feladatokat, kiszolgálva azok 180 ezer lakóját. Szólt arról is, hogy az év végére a Magyar Postának minden vármegye-központban lesz logisztikai üzeme, mégpedig automatizált szállítópályákkal.