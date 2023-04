A közép-zalai város polgármestere, Kelemen Tamás érdeklődésünkre arról számolt be, hogy a képviselő-testület egyhangú döntéssel határozott március 14-ei ülésén a 6,9 millió forint értékű beruházásról. Mint elmondta, a város központjából a szőlőhegy felé vezető Kisfaludy utca mentén a csapadékot elvezető nyílt árkot több évtizeddel ezelőtt burkolták le 40x40 centis lapokkal, amik az idő előrehaladtával elmozdultak. Az árok állapotára különösen az elmúlt időszakok intenzív esőzései voltak romboló hatással, a Hegyi és Jókai utca felől érkező áradat hordalékától pedig iszappal is telítődött. Mindezekre tekintettel most 120 méteres hosszban átépítik az árkot, 20 centis zúzalékágyazatot készítenek a kivitelező, a keszthelyi székhelyű és pacsai telephellyel rendelkező Reál-Munkagép Kft. szakemberei. Ez után kerülnek helyükre az előregyártott, beton árokburkoló idomok. Ezeket hosszában a tetejükön 15x15 centis betongerendák kapcsolják egymáshoz. A polgármester szólt arról is, hogy az ingatlanokhoz vezető átereszeket állapotuk miatt nem érinti a munka, ugyanis azokat a tulajdonosok megfelelő módon karbantartották. Az átépítés pár napja kezdődött el, és április végéig be is fejeződik, mondta végezetül.