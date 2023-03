A Kerka Vízimalom Egyesület által benyújtott TOP-os pályázat több mint 143 millió forint vissza nem térítendő európai uniós támogatásban részesült. Az összegből az egyesület az egyetlen, még a Kerkán megtalálható vízimalomban megvalósította az épület felújítását, a tetőtér kiépítését, új vízikerék és malomgépészet kialakítását, melynek köszönhetően bemutatóőrlések valósulhatnak meg a malomban. Parkoló és járda létesült, elvégezték a parkosítást, illetve energetikai fejlesztés is történt. Továbbá élményelemeket jelentő technikai fejlesztésekre, interaktív eszközök beszerzésére is sor került. Újonnan készült el a pajtaépület, mely bemutatótérként, kávézóként és ajándékboltként is funkcionál.

Fotós: Korosa Titanilla

A projekt célja a helyi és térségi jelentőségű Kerka vízimalom turisztikai vonzerejét képező kulturális és főként épített örökség fejlesztése. Az egyesület egyik legfontosabb célkitűzése volt, hogy vonzó idegenforgalmi látványossággá és működőképessé tegye a vízimalmot.

Az ünnepségen először Wágner Andrea, a Kerka Vízimalom Egyesület elnöke, a malom tulajdonosa köszöntötte a megjelenteket és emlékezett vissza arra az időszakra, mikor a vízimalom megvétele mellett döntöttek. Ezután Nagy István, Szécsisziget polgármestere, utána pedig Cseresnyés Péter, a térség országgyűlési képviselője mondta el ünnepi gondolatait.

Az ünnepélyes szalagátvágás előtt Wágner Andrea mutatta meg a malommúzeumot a programon résztvevőknek.