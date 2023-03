Kondákor József polgármester elmondta, egy 2021-es kiírást használtak ki, közben a járványhelyzet, valamint az építőiparban az áremelkedés és a vállalkozói díjak növekedése befolyásolta az építés menetét, de tavaly ősszel elkészült az új kerítés alapzattal. Mint mondta: településvezetőként mindig is fontosnak tartotta, hogy a temető rendben legyen a helyiek, a hozzátartozók igényeinek is megfelelően. A temető jórészt betelt, időszerű a bővítés, illetve gondolkodnak urnafal építésében, amire a kisebb településeken is egyre nagyobb az igény. Ehhez pályázati támogatásra lenne szükség. A faluban - tette hozzá - ezen kívül egy másik temetőt is gondoz az önkormányzat.

Megtekintette az új temetőkerítést Cseresnyés Péter országgyűlési képviselő is, aki arról beszélt, hogy a Magyar falu program, mely unikális támogatási lehetőség a kistelepüléseknek, várhatóan az ősszel folytatódik, de két területen már elkezdődött a források felhasználása. Egyrészt iskolák felújítására nyílik lehetőség, illetve az útfelújítási program is folytatódik, újabb, hosszabb szakaszát teszik rendbe a Csömödér és Tormafölde közötti összekötő útnak. A politikus arra biztatta a településvezetőket, hogy figyeljék a pályázati lehetőségeket.