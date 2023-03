Szerdán országszerte életbe lépett a balin, a süllő, a kősüllő és a sügér fajlagos fogási tilalma (a csukáé február 1. óta tart). A Balatonnál azonban nemcsak megtartani tilos ezeket a halfajokat, hanem rájuk horgászni is, erről rendelkezik a Balatoni Horgászrend 32. pontja.

Április 1-től életbe lép a „csónakos tilalom,” amely szerint a pontosan meghatározott parti sávban szabad csak vízi járműből horgászni, és onnan is csak nappal, és csak békés halakra. Kivételt képez az említett pontban pontosan körülírt négy darab kíméleti terület, ahol kizárólag csak partról szabad horgászni!

Mivel április utolsó két napja idén hétvégére esik, a süllő, a balin, a sügér és a csuka tilalma is április 28-án éjfélig tart. A Társaság vezetősége idén is úgy döntött, hogy az imént említett, 32. és 33. pontban leírt tilalmakat a felsorolt ragadozók tilalmával együtt feloldja. Így tehát a „ragadozós szezon” április 29-én 00:01 perckor veszi kezdetét, ez a legkorábbi időpont amikor a műcsalis vagy a csalihalas felszerelést bevethetik a horgászok.

A „besétálós módszert” idén is fenntartják, az ideiglenes módosítás továbbra is visszavonásig érvényes! Ugyanakkor kérik a Horgásztársakat, hogy itt is vegyék figyelembe a 33. pontban leírt kíméleti területeket, ahol áprilisban csak partról szabad horgászni.