Mint azt az alpolgármester felidézte: Balogh László polgármester nagyon nehéz munka elvégzése után nullás költségvetést tudott a közgyűlés elé terjeszteni, amely nem tartalmazott hitelt, sőt még tisztességes mértékű általános tartalék is rendelkezésre állt a tervezetben. Mindez annak is köszönhető, hogy a kormányzat ismét jelentős mértékű támogatással, 576 millió forinttal támogatta közvetlenül a város költségvetését. Így az elmúlt években kapott kormányzati támogatás már több mint 2,5 milliárd forintra nőtt.

- A költségvetési torta azonban nagyobb is lehetett volna, ha az ÉVE-frakció az elmúlt években nem csak rossz és pazarló döntéseket hozott volna a költségvetést befolyásoló kérdésekben - állította Bizzer András. - Sajnos látható, hogy semmiféle gazdasági koncepciója nincs az ÉVE-frakciónak és így helyes döntéseket sem tudnak hozni a költségvetés tekintetében. Az általuk beterjesztett és elfogadott költségvetési módosítás több stratégiai ponton is elrontotta a polgármester által előterjesztett költségvetést. A legnagyobb hibának azt tartom, hogy teljesen lenullázták a munkahelyteremtésre költhető támogatási keretet és így még meghirdetni sem tudjuk az idén a vállalkozások számára azt a pályázati lehetőséget, ami az új munkahelyek létrehozásához önkormányzati támogatást is biztosít. Kétszer 10 millió forintot vettek így el a munkahelyteremtés ügyétől és teljesen lenullázták a hozzá tartozó sorokat, amire hosszú évek, évtizedek óta nem volt példa Nagykanizsán. Mindezek alapján kijelenthető, hogy az ÉVE-frakció csak lerombolni tudja a korábban felépített lehetőségeket a munkahelyteremtés és a gazdaságfejlesztés területén is.

Bizzer András egyéb szerinte aggasztó példákat is említett a költségvetés kapcsán. Mint rámutatott: az intézmények biztonságos működéséhez szükséges tartalék összegeket jelentősen csökkentette az ÉVE, így veszélybe kerülhet a bölcsődék és óvodák működése. Ugyanakkor a Kanizsa Médiaház Kft. 139 millió forintból gazdálkodhat.

- A Pannon Egyetem 10 millió forint helyett egy fillért sem kap a kanizsai egyetemi képzés számára létfontosságú kollégium fenntartására - folytatta Bizzer András, aki hozzátette: azonban a kollégiumhoz már nem kötődő alapítvány jelentős, 8 millió forintos támogatásban részesül. - A kanizsai mozi közvetlen támogatását is lenullázták, ami akár a mozi további működését is veszélyeztetheti. A nemzeti ünnepek megtartására szánt pénzt is lefelezték a tervezethez képest, de a Bodó László által kezdeményezett katonai emlékművet 2,5 millió forintból terveztetik meg - sorolta az alpolgármester, aki szerint számos olyan projektre költ pénzt az ÉVE, amire - jelen körülmények között - nem lenne szabad.