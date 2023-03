Mint azt dr. Brünner Szilveszter, az intézmény főigazgatója elmondta: a kórház még 2017-ben nyújtott be pályázatot egy új CT beszerzésére, ám akkor tartaléklistára került a projekt. Időközben egyéb forrásokból mégis sikerült egy világszínvonalú, 128 szeletes képalkotásra képes CT berendezést beszerezni, így az eredeti pályázatban felszabaduló forrásokat más műszerekre tudták fordítani.

– Szerencsére a pályázatunk végül pozitív elbírálásban részesült, melyért köszönet illeti Cseresnyés Péter országgyűlési képviselőt is, aki hatékony lobbit folytatott a pályázat sikere érdekében – árulta el dr. Brünner Szilveszter a pénteki eszközátadó ünnepségen.

Mint elhangzott: a pályázat keretében beszerzésre került egy diagnosztikai mammográf készülék, mely 3D-s képalkotásra is képes. Emellett egy felső kategóriás radiológiai ultrahang diagnosztikai készülék is érkezett a mammográfiás vizsgálatokra, illetve egy szintén felső kategóriás kardiológiai ultrahang készülék, valamint egy urológiai ultrahang diagnosztikai készülék is a beszerzés részét képezte. A fentiek mellett a CT és röntgen szakrendelés helyiségeiben a bútorzat is megújult.

Dr. Brünner Szilveszter főigazgató – érzékeltetve a diagnosztikai eszközök fontosságát – hangsúlyozta: Magyarországon évente közel 8500 emlődaganatot diagnosztizálnak, ugyanakkor a szűrővizsgálatokon alig a behívottak 30 százaléka jelenik meg. Mindez azt jelenti, hogy évente körülbelül 2000 nő hal meg csak azért, mert nem vett részt a szűrésen.

– A három ultrahang készülék egyike alkalmas a vastagbéldaganat diagnosztizálására is, ami szintén komoly halálozási arányt mutat, hiszen idehaza évente 7500 kórós elváltozást ismernek fel a szűrések eredményeként – folytatta a főigazgató, aki szerint fontos lenne, hogy minél többen részt vegyenek ezeken a vizsgálatokon, hiszen az időben felfedezett daganatok egy részét ma már nem csak diagnosztizálni, hanem jó arányban gyógyítani is lehet,

Az átadáson részt vett Cseresnyés Péter országgyűlési képviselő is, aki emlékeztetett: Magyarországon számos egészségügyi szűrővizsgálat ingyenesen biztosított az emberek számára, míg Európa nyugati országaiban vagy éppen Amerikában súlyos pénzeket kell kifizetni ezekért a vizsgálatokért.

A képviselő a kórház elmúlt 12 évének fejlesztéseit is felidézte.

– 2010-ben közel 3 milliárd forintos fejlesztés eredményeként bővült és újult meg a kórház épülete, majd több lépcsőben jelentős eszközbeszerzés is realizálódott – mondta a képviselő, aki hozzátette: azóta egy CT-berendezéssel is gyarapodott az intézmény, s most újabb 300 millió forintért sikerült diagnosztikai eszközöket beszerezni, ami egyértelműen az itt élők egészségét és biztonságát szolgálja.