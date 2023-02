Erről számolt be érdeklődésünkre Kelemen Tamás polgármester. Mint mondta, kihasználva a téli szünetet, az óvodában és a bölcsődében a régiek helyett LED-fényforrásokat szereltek fel, erre 700 ezer forintot költöttek. Ehhez kapcsolódva a közös önkormányzati hivatalban hasonló cserét hajtottak végre, amire 400 ezer forintot fordítottak. Szintén a takarékosság vezérelte azt a döntést, melynek eredményeként a sokat szolgált, 17. évében járó Renault Kangoo önkormányzati gépkocsi leváltására hatéves, ötszemélyes Dacia Dokker személyautót vásároltak négymillió forintért, mégpedig önerőből. A Magyar falu programban pályázati támogatással beszerezhető kilencszemélyes jármű ugyanis túl nagy méretű és emiatt gazdaságtalan fenntartású lett volna számukra, magyarázta a döntést az 1700 lakosú közép-zalai város polgármestere. A Dacia márciustól áll szolgálatba, fő feladatként ételt szállítanak vele az önkormányzati konyhából az óvodába, bölcsődébe és napi 60-70 adagot a szociális étkeztetést igénylőknek. Emellett a szünidőben a gyermekétkeztetésben lát el szolgálatot, illetve az önkormányzati konyha zárva tartásakor is ezzel hozzák el másik településről az ételt.

Kelemen Tamás arról is szólt, hogy folytatódott az elhanyagolt belterületi ingatlanok felvásárlása a városkép javítása érdekében. A központhoz közel, a Kisfaludy utcában évek óta szemet bántó állapotot mutatott egy telek, a lebontott épület romjain a gaz lett úrrá. Az önkormányzat az év végén 400 ezer forintért jutott hozzá a területhez, ahol építési telket alakítanak ki értékesítésre.

A polgármester hozzátette, ez a városszépítő program folytatódik, meg akarják szüntetni a rendezetlen területeket. Ennek szellemében változtatnak az autóbusz-állomásnál is, ahol a szökőkút és az információs tábla régóta nem működik. Ezt a városképet rontó állapotot felszámolják, virágágyásokat telepítenek a szökőkút helyére, mert a szerkezet felújítása túl nagy költséggel járna. S ha már autóbusz-közlekedés, szólt arról is, hogy megállót alakítottak ki a Vásár téren, ezzel segítve az ott lakó családokat, hiszen innen több gyermek is jár óvodába, iskolába.

Kelemen Tamás kitért arra is, hogy idén az önkormányzat pályázati támogatásokkal tervez megvalósítani beruházásokat. Megújul a szőlőhegyre vezető külterületi út zártkertig tartó szakasza. Ehhez a Vidékfejlesztési programban 57 millió forintot nyert a város, amihez az önkormányzat 3 millió forint önerőt tesz hozzá. Folytatódik a József Attila utca felújítása, erre a Településfejlesztési operatív program pluszban nyert támogatást a város. A százszázalékos, 37 millió forintos támogatással megvalósuló beruházásban a József Attila utca nyugati, Gagarin utcától a Szent István térig tartó szakaszát építik át. Kicserélik a nagy forgalmú utcában a burkolatot, a csatorna fedlapjait, a csapadékvíz-elvezetést is rendezik. Kialakítanak gyalogos átkelési pontokat is, ezek hasonlatosak a zebrához, csak az útburkolati felfestés nélkül.

Végezetül a polgármester szólt arról is, hogy a szociális alapú tűzifatámogatást a megadott február 15-i határidő előtt lebonyolították, már december első hetében eljuttatták 107 családhoz az összesen 113 köbméter tüzelőt. Gondoltak a 65 évnél idősebbekre is, 299 pacsai polgár kapott 10-10 ezer forint támogatást az önkormányzattól.