A fiatal lányok szívesen mesélnek a gyakorlati oktatásról, mint mondják, „Gyöngyi néni” mellett megtanulják a női-férfi fodrász szakma csínját-bínját, köztük azt is, miként bánjanak a vendégekkel. Koronicz Eszter a ZSZC Ganz Ábrahám Technikum 13. évfolyamos, végzős hallgatója, aki tavasszal teszi le a szakmunkásvizsgát. Ötödik évét tölti a zalaegerszegi fodrászatban, a nyári gyakorlatait is itt végezte, az a terv, hogy marad dolgozni. A lenti Bazsika Vivien már az új szakképzési rendszerben tanul, ő érettségi után döntött úgy, hogy szakmát szerez a ZSZC Keszthelyi Asbóth Technikumban, s a fodrászatra esett a választása. Tavaly óta gyakornok a zalaegerszegi üzletben, ügyesen megoldja az ingázást a három város között.

EGYRE KEVESEBBEN VÁLASZTJÁK A SZAKMÁT

Rákosa Ferencné jelenleg négy diákkal foglalkozik, közülük hárman még a régi szakképzési rendszerben tanulnak, egy pedig munkaszerződéses, új rendszerű tanuló. Mint mondja, többet is tudna fogadni, ám az évek során egyre kevesebben választják ezt a szakmát, pedig az új munkaszerződéses tanulórendszerben már nagyon jó munkabért kapnak.

- Azzal, hogy az új szakképzési rendszerben a szakmát tanulóknak is kötelező az érettségi, valamivel rövidebb lett a nálam töltött gyakorlati idő, de ugyanúgy igyekszem minden fogást, technikát átadni a lányoknak, fiúknak, mint régen. Személy szerint fontosnak tartom a mestervizsgát, ugyanis azzal mindenki átismétli az addig tanultakat, illetve magasabb szintű felkészítést kapnak az arra jelentkezők, és így jobb gyakorlati felkészítést tudnak nyújtani tanulóiknak. Az új rendszerben a mestervizsga és a tanuló szakmunkásvizsgafeladatai jobban közelítenek egymáshoz -mondja a fodrászmester, aki nem mellesleg a kézápoló és műkörömépítő szakmát is kitanulta. - A mai napig több mint 250 diák került ki a kezeim közül. Nagyon büszke vagyok rájuk, sokan országos és területi versenyeredménnyel büszkélkednek, szinte minden versenyszámban indultak már. A szakma kiváló tanulója megmérettetésen országos második, harmadik, negyedik, ötödik helyet értek el többen is. Van köztük olyan, aki elméleti képzést tanít szakképző iskolában. A versenyre készülés engem is arra inspirál, hogy beszerezzem a legújabb gépeket, kellékeket, illetve naprakész legyek a legújabb technikákat illetően. A fodrász egy folyamatosan megújuló szakma, csakúgy, mint a többi. A fodrászmestervizsgámat 1995-ben tettem le, több évet vártam rá, mert akkoriban ritkán szerveztek mestervizsgát. Mestervizsga-bizottsági elnöki kinevezésem van, mestervizsga gyakorlati felkészítő vagyok a Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamaránál, szakmai záróvizsgákon veszek részt. Az elmúlt évtizedekben folyamatosan képeztem magam, külföldi szakmai tanulmányúton vettem részt Dortmundban. A saját vállalkozásom mellett tehát folyamatosan vizsgáztatok, ezenkívül szakértői feladatokat látok el a gyakorlati képzőhelyek ellenőrzésében. Fontosnak tartom továbbá, hogy különféle rendezvényeken, pályaválasztási és kötelező vizsgafelkészítési bemutatókon népszerűsítsem a szakmámat. Pályakezdő fiataloknak adok lehetőséget az üzletemben, jelenleg egy egykori tanulómat foglalkoztatom. Örülök, hogy a Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara alapító tagjaként sokat tehettem a szakmáért.

ANYAGILAG TÁMOGATJA A KAMARA

Hozzáteszi, azoknak is többlettudást adhat a mesterképzés, akik elvégezték a hathetes kamarai gyakorlati oktatói felkészítő vizsgát. Ez különösen a diákok megfelelő gyakorlati felkészítéséhez fontos, és nem elhanyagolható az sem, hogy a mestervizsgaképzést anyagilag támogatja a kamara, s látják azt is, ki szeretne tanulókkal foglalkozni.

Rákosa Ferencné egyéni vállalkozóként jelenleg is nagyon sokat dolgozik. Az elmúlt években több elismerésben részesült: 1986-ban az Ipari Szövetkezet Kiváló Dolgozója kitüntetést, 2013-ban a Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Zala Megye Szakképzéséért díját kapta, 2020-ban a Munkácsy Mihály Technikum Munkácsy-érmét ítélték oda.