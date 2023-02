Vendéglátós családba született, édesanyja és édesapja is szakmabeli, a Főnix Fogadó mellett a külföldiek körében is népszerű Salamon Sörözőt működtetik. Már gyerekként megtetszett neki az éttermi légkör, nem is tudták eltántorítani a szakmától.

FEJLŐDNI ÉS ÚJ DOLGOKAT LÉTREHOZNI

- Már akkor tudtam, hogy szeretnék emberekkel és vendéglátással foglalkozni - kezdte. - Először pultoztam, majd mikor bekerültem a konyhába, rájöttem, hogy ez széles körű szakma, melyben lehet fejlődni és új dolgokat létrehozni, de főként szerettem volna kalandozni a világban, és úgy gondoltam, szakácsként bárhova eljuthatok, kipróbálhatom magam, és gyűjthetek szakmai és élettapasztalatot is. Édesapám mondogatta, hogy jobban járok, ha másba fogok, de mindenképpen ezt szerettem volna csinálni.

Ennek megfelelően Németh Péter Keszthelyen szerzett szakács, pincér és üzletvezető képesítést.

- Az iskola elvégzése után Budapestre mentem - folytatta. - Eltöltöttem ott két és fél évet, az első helyem a stylistként ismert Lakatos Márk gasztrokocsmája volt, nagyon jó ételekkel, de kis választékkal, így hamar kicsinek éreztem, szerettem volna egy nagyobb konyhában kipróbálni magam. Onnan a Terminál Étterembe mentem, ahol olyan ismert séfek dolgoztak, mint Serényi Zsolt és Domján Richárd. Itt tulajdonosváltás történt, és inkább szórakozóhelyet alakítottak ki belőle, így alábbhagyott a gasztroélmény, de Domján Richárd segítségével sikerült a Bock Bisztróban elhelyezkednem. Ez a hely Bíró Lajos séf révén ismert. Aztán dolgoztam még a Bestiában Krausz Gábor és Wossala Rozina irányítása alatt.

SZUVIDÁLÁS ÉS STEAKSÜTÉS

A Bock Bisztróban a magyar konyha étkeinek bisztró stílusban való tálalását tanulta meg jól, de fejlődött a konyhai technológiák terén is, például megismerkedett a szuvidálással, mely technikát a Főnixben is alkalmazza, a Bestiában pedig megtanult steaket sütni.

- Akkoriban folyton azt éreztem, hogy nagyon kevés időm van, közben sokat kell tanulnom, mert haza kellene már jönnöm, hogy segítsek a szüleimnek, ezért váltogattam a helyeket. És vágytam a kalandot is, ezért otthagytam Budapestet, és vakon kimentem Berlinbe. Ott a kezdeti adminisztrációs nehézségek után két helyen dolgoztam, az egyik Michelin-csillagos étterem volt, ahol többnyire reggeliztettem, és akkor úgy tűnt, sok idő kellene ahhoz, hogy átléphessek az étterembe, és azért drága az élet Németországban, úgyhogy továbbálltam a bajor vidékre, majd nemsokára beütött a koronavírus-járvány, ami átírta a dolgokat, és hazajöttem. Azóta itthon dolgozom, közben elment a Főnixből az egyik szakácsunk, így átvettem a konyha irányítását. Kitölti a munka a napjaimat, menüztetünk, csoportos rendezvényeket is tartunk, ezért kevés időm jut az újdonságokra, a változtatások bevezetésére, de gondolkodunk abban, hogy magasabb szintre emeljük az éttermet.

MÉRFÖLDKŐ AZ ÉLETÉBEN

Péter hazatértével azért a vendégek tapasztalhattak újdonságokat, megjelentek az étlapon a különféle kézműves hamburgerek, részben a Covid 19-járvány alatti túlélő stratégiaként.

- Száz százalékig kézműves hamburgereket készítünk, de szeretnék új, szűkebb, szezonális étlapot is, ennek kialakítása folyamatban van, s a napi menüt is csökkenteném.

Családi vállalkozásról van szó, ezért adja magát a kérdés: mennyire zökkenőmentes az együttműködés a szülőkkel?

- Nincs gond, hagynak kibontakozni, döntéseket hozni. Ez az önállóság kárpótol a további kalandokért. A mesterlevél megszerzése is nekik köszönhető. Még tanuló voltam, amikor édesapám mesterszakács lett, hogy továbbra is fogadhasson tanulókat. Akkor ő volt a csoportban a legidősebb, de nagyon motivált volt, és sikeresen szerepelt. Tavalyelőtt újra indult mesterkurzus, amire ő hívta fel a figyelmemet, így jelentkeztem, én voltam a legfiatalabb abban az évben. A vizsgára egy általunk kigondolt menüsort és finger food kompozíciót kellett az asztalra tenni. Nagyon jó mesterekkel végeztem, és a Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara munkatársai is sokat segítettek a képzés során. Ez is egy mérföldkő az életemben.