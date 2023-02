A cégek nemcsak a helyi iparűzési adóval segítik a város terveinek megvalósulását, hanem szerteágazó mecénási, támogatói tevékenységükkel is. Csütörtökön a városi díszteremben a 25 legnagyobb adózó vállalkozás képviselői előtt először bemutatták a Fejlődő Zalaegerszeg című kisfilmet, majd Balaicz Zoltán polgármester fejezte ki a város minden lakója nevében elismerését, háláját, köszönetét. A 25 legnagyobb adózó 2021-ben 2,9 milliárd forinttal járult hozzá az iparűzési adóval Zalaegerszeg költségvetéséhez, 2022-ben már 3 milliárddal, mindkét esetben 55 százalékát tette ki az ezzel az adóbevétellel érkező összegnek. A polgármester elmondta, ezen túl a munkahely teremtéssel, több száz család megélhetésének biztosításával, jótékonysággal, szponzorációval is szolgálják azt, hogy Zalaegerszeg mindannyiunk számára élhető otthonunk legyen.

Balaicz Zoltán ezután adatokkal gazdagon illusztrált képes prezentációban mutatta be az elmúlt évek fejlődését, érzékeltetve ezzel azt is, hogy az adó jó célokat szolgál a felelős gazdálkodás és tervezés eredményeként. Beszélt az energiaválság okozta gondokról is, a megemelkedett számladíjakról. Elhangzott, hogy az elmúlt 8 évben több tízmilliárd forint értékben valósultak meg beruházások, így 4400 új munkahely jött létre. A munkanélküliség aránya a 2014-es 7,5 százalékról 2022-re csupán 2,6 százalékra csökkent. A város helyi iparűzési adóbevétele (a gazdaság fejlődésének fontos fokmérője) 75 százalékkal nőtt: 2014-ben 3 milliárd forint, 2019-ben 4 milliárd, 2023-ban 5,6 milliárd forintot tett ki. Az eddigi információik alapján 2022–2024 között további 1 700 új munkahely jön még létre, tette hozzá a városvezető, miután számba vette a gazdasági, városfejlesztési, oktatási, kulturális, sport, környezetvédelmi és közösségi fejlődés állomásait, amelyek gazdasági- és középületekben, utakban, programokban, parkokban, konferenciákban testesülnek meg.