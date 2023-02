Elöljáróban Molnár Árpád plébános elmondta, hogy a falunak a török idők előtt is volt már temploma Szent Andrásnak szentelve. Amiben most imádkoznak a hívek, annak megépítésére a rendszerváltás kezdetekor kaptak engedélyt a helyiek. Ekkor hagyták jóvá az állami szervek, hogy az 1920-ban villámcsapás miatt megrongálódott imaház helyett újat építsenek, amit aztán 1992 augusztusában szenteltek fel Szűz Mária Világ Királynője tiszteletére.

- Sajnos akkor a tervező olyan díszes oldal- és tetőablakokat tervezett, hogy ezeknél - ahogy várható is volt - beázott az épület - mondta Molnár Árpád. - Ennek orvoslására azt a megoldást javasolták a szakemberek, hogy ezeket a nyílásokat meg kell szüntetni. Másfél éve nyertünk el 15 millió forintot, ebből oldottuk meg a négy kiugró tetőablak beépítését, hogy biztonságosabb legyen a tetőszerkezet és ne ázzon be az épület. A templom nem áll műemléki védelem alatt, így könnyebben sikerült megoldani a munkát, nem kellett külön engedélyeztetni. Végeztek még a kivitelezők bádogos munkát is, csatorna került az oldalsó falrészre. Van még vissza kőművesmunka és színezés, amit majd saját erőből és a szombathelyi püspök segítségével oldunk meg.

A zalabaksai templomban akolitus bevonásával tartanak igeliturgiát minden hónap első és harmadik vasárnapján fél 12-kor, a második és negyedik vasárnapon pedig Árpád atya misézik a híveknek.