Azóta bebizonyosodott, nem létezhet gazdasági, oktatási, kulturális, közigazgatási szervezet - legyen az magánzó vagy közszféra - saját weblap, honlap nélkül. A világhálón a böngészők segítségével könnyedén elérhető felület, amelyen naprakészen kapja a fogyasztó az információt, a híreket, az áru- és szolgáltatási kínálatot, lehetőleg öt másodperc alatt átlátható módon, a közlendőt támogató vizuális megjelenítéssel. Gazdag tartalom, minimalista, ám trendi design, közérthető nyelvezet, hatékony informatikai háttér.

AZ ELSŐ VÍZIÓ UTÁN MEGINDUL A FANTÁZIA

Ezzel persze távolról sem foglaltuk össze azt, amit Ohr Krisztián és Joós Attila 24 évvel ezelőtt elhatározott, és a WEBMARK EUROPE Kft.-vel meg is valósított.

- Amikor hozzákezdtünk, valóban a honlapszerkesztés hajnalán voltunk, a főiskolának ekkor csupán öt e-mail-címe volt, beleértve a felső vezetést is - idézi a kezdeteket Joós Attila, a zalaegerszegi székhelyű cég vezetője. - Ma tíz munkatárssal, számos alvállalkozóval háromszáz ügyfelet szolgálunk ki regionális vállalkozásként az ország teljes területéről, ugyanakkor külföldről is vannak megbízóink. Nem volt nehéz felismertetni az ebben rejlő óriási potenciált, megértették, hogy nem lehet ebből kimaradni, ma pedig már az a kellemetlen, ha a keresők algoritmusai és a kevésbé jó online marketing miatt nem a kívánt mértékben találják meg honlapjukat a partnereik. Persze kezdetben minimális elvárásokkal találkoztunk, legyen fent a telefonszám, aztán majd személyes kapcsolaton át folytatják. A világjárvány megtanított bennünket, lehet kamerán és monitoron keresztül is kommunikálni.

Joós Attila: A partner céljait, igényeit figyelve teszünk javaslatokat a közös feladat megoldására

Fotós: Pezzetta Umberto / Zalai Hírlap

A weblapkészítés és -működtetés alfája és ómegája a naprakészség, a szükséges, de elégséges tartalom karbantartása, mondja Joós Attila, ennek hiányában hiába tetszetős a forma. A tartalmat pedig az ügyfeleik tevékenysége, referenciája jelenti, ezt lehet együtt kimunkált menüpontok alá rendezni. Tapasztalatai alapján érdemes a kezdetekre néhány hónapot rászánni, az első vízió felvázolása után úgyis megindul a megbízó fantáziája is.

- Ez a jó együttműködés fordulópontja - összegez.

A RÉGI MÓDON NEM MEGY

Az első időszakban internetes újságokat tervezett a WEBMARK, a régió meglévő printes lapjai tíz év alatt rajtuk keresztül jutottak a cybertérbe. A legújabb üzletág pedig az önálló e-kereskedelmi rendszerek és webáruházak kiszolgálása, ami az elmúlt két évben szárnyal, szintén nem függetlenül a pandémiától. Ez esetben a fizetés miatt a banki műveletek és a számlaküldés lehetőségét is meg kell teremteni, egy-egy gombnyomással vagy automatizálva. Ezt már lehetetlen kézzel megoldani. Az árukészlet, a raktárállapot, a fogyasztói rendelés, a futárszolgálat, az útvonaltervezés, a bank, a nyugtaadás automatizált módon kapcsolódik össze. - A napjainkban zajló digitális forradalom jól tetten érhető mindezen keresztül, sokszor bizonytalanságot, egzisztenciális szorongást is okoz az ügyfelek munkatársaiban. A jövőkép pontosabb vázolása oldhatja a régi és az új megoldások ütközéséből adódó feszültséget. Mert az biztos, hogy a régi módon nem megy.

(Ezt illusztrálandó meséli, már a főiskolán is elkerülték, megelőzték olykor a hallgatók a tanáraikat, a gyorsan fejlődő-változó tudásbázissal nem tudtak lépést tartani az írott egyetemi jegyzetkönyvek.)

FOLYAMATOSAN BŐVÍTIK FEJLESZTŐI KAPACITÁSUKAT

Új témakör a cég számára tizenkét gyógyszertári hálózat termékkínálatának integrált rendszerbe foglalása. Tiszteletet parancsoló az automatizáltságot megteremtő programozási feladat: 200 ezer hazai patikaszer egységes készletezési rendbe rendezése, főleg, ha tudjuk, hogy naponta 8-10 ezer gyógyszerféleséget szinkronizálnak a patikákban.

A WEBMARK folyamatosan bővíti fejlesztői kapacitását, mivel ez lett az értékmérő a webfejlesztés piacán. A kereskedőcégek raktárkezelő programjaihoz kapcsolódva segítik a naprakész áruállomány nyilvántartását. Mindehhez a legfrissebb, legmagasabb színvonalú programozási tudásra van szükség. Az ügyvezető elégedett az egyetemekről érkezőkkel, de hozzáteszi, az onnan hozott tanulási tapasztalat csak a munka egyik fele, a gyakorlatban, a tűzvonalban, a konkrét feladatok megoldása során kerül hozzá a szakértelem másik 50 százaléka. Folyamatos a tanulás, és máris itt az új kihívás, a mesterséges intelligencia használata. Joós Attila az év végi pihenőnapokat arra is használta, hogy „beszélgessen” az egyik szabadon elérhető MI-felülettel, készülve a jövőre. Kiemeli, a felület meglepően intelligens, és komoly lehetőségek rejlenek ebben a területben.

- A weblapkészítő és az ügyfele napi kapcsolatban kell hogy legyen?

- Ha például a partner tőkeerejével a weblapkészítő is tisztában lehet, az együttműködés szorosabb, gyümölcsözőbb, hatékonyabb - mondja Joós Attila.

- A folyamatot közösen írjuk le, mi felelünk a közös jövőképért.

- A lehető legjobb honlapnak is kell a marketing...

- Jelenleg a Google és a Facebook teremt hatékony felületet, de ennek következtében még fontosabb a honlap folyamatos karbantartása, a kommentárok figyelemmel kísérése. A Google a fizetett hirdetéseket ma előresorolja a honlapok esetében is, erre figyelni kell. De vitathatatlan, hogy a közösségi média óriási felhajtóerővel bír, akkor is, ha a reklámkampány pozitivitását képesek torzítani.

- Vállalkoznak a webmarketing ilyen irányú tisztítására?

- Megtanítjuk az ügyfeleket a honlapjuk kezelésére, gondozására, karbantartására, valamint a kommunikációs csatornáik menedzselésére. Ezért jó, ha az adott cégen belül egy-két munkatárssal együtt tudunk szorosan működni. Ha mi közreműködünk, szívesen alkalmazunk diákmunkásokat, hiszen ők szinte készségszinten kezelik mindazt, amit az informatika és az internet nyújt, persze megfelelő szakmai felügyelet mellett.

- Milyen kompetencia kell az önök munkájához?

- Az informatikai szaktudás az alap, ehhez társul a fantázia, a kreativitás, az érdeklődő, problémamegoldó attitűd. Technikai tudásukat tekintve magasan képzett fiatalok jönnek hozzánk, mi a kíváncsi, érdeklődő embereket keressük. Tizenkilenc-húsz éves fiatalokkal is dolgozunk, friss szemléletük inspiráló.

- Milyen a vizuális trend a weblapok háza táján?

- Szerteágazó a témakör. A grafika nem lehet túl tolakodó, óvakodni kell a barokkos stílustól. A minimalista design hasznos, ám a mesekönyvek rajzainak vizuális élménye is visszaköszönhet. A színek esetében a zöld és a kék a nyugalmat, a biztonságot árasztja, a biztosítók, bankok előszeretettel használják. A meleg színek, a piros, az élénksárga könnyebben tereli a figyelmet, erős üzenetet lehet ekképp célba juttatni, de visszafogottan használandó. A villódzó színekkel teli oldal kontraproduktívvá is válhat.

FIGYELIK A NEMZETKÖZI TRENDEKET

A WEBMARK-ban dolgozók tudják, állandóan új problémák, kihívások köszönnek rájuk. Üzleti filozófiájuk lényegét jól jelzi az a tény, hogy startup minőségű ötletükkel nemrég bekerültek a grazi egyetem egyik pályázati programjába. Városi közterek, pontosabban játszóterek eszközeinek állapotát, javítandó hibákat figyelő, jelenteni képes programot fejlesztenek. A helymeghatározást a mobiltelefon adja, a fotó eljut a városgazdákhoz. Az első körben a 320 pályázó közül már a kiválasztott nyolcvanban van az európai mezőnyben versengő WEBMARK EUROPE Kft., tavasszal szűkül a kör, a győztesek a grazi egyetemmel együttműködő Urban-Tech elnevezésű projekt jóvoltából forrást is kapnak a prototípus elkészítésére.

Számukra a nemzetközi trendek figyelése okán is hasznos és izgalmas ez a projekt.

- Egy vármegyeszékhelyen átlagosan 60-70 játszótér van, elgondolható az ötlet haszna. Egyébként a mi ötletünket is egy gyerekbaleset indította el - mondja az ügyvezető. - Már vannak játszótérépítők és városok, akik, amelyek érdeklődnek. A Joós Attila vezette csapat önkéntes tagja a zalai kamarának. A Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara számára is fejlesztett a kamarai honlapra egy menüpontot, amelyen keresztül a szlovén és a magyar vállalkozók találhatnak egymásra. - A honlapon az e-conomy fül alatt három nyelven kommunikálhatnak egymással a határ két oldalán dolgozó cégek, kereshetnek alapanyagot, árut, szolgáltatást. Joós Attila hangsúlyozza, válság idején muszáj súlyt helyezni az adott cég megjelenítésére az internetes világhálón, érdemes felkészülten várni a jobb időket, sőt, előre gondolkodni, hiszen így lehet egy lépéssel a vetélytársak előtt járni. - Számunkra végső soron a problémáját megoldani kész ember a legfontosabb, a kapcsolatunk a megbízóinkkal olyan, mint egy kölcsönösen előnyös házasság. A partner céljait, igényeit figyelve teszünk javaslatokat a közös feladat megoldására.