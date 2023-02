Mindezt Rab Árpád jövőkutató mondta, aki hozzátette, jól prognosztizálhatóan azok az üzletemberek lesznek igazán sikeresek, akik pontosan ismerik fel, merre halad a világ, és minél ügyesebben, minél rugalmasabban használják az új trendeket, új technológiákat.

PAZARLÓ MÓDON ÉRTÜK EL A SIKEREKET

- Azok a trendek vagy változások, amelyek befolyásolják az emberiség gazdaságtörténetét, viszonylag jól láthatók, s ebből adódóan nagyjából pontosan jelezhetők is előre - magyarázta Rab Árpád. - Körülbelül 150 éve kezdett el az emberiség folyamatosan technikai innovációkat létrehozni, azaz ettől számítva gyártunk életminőség-javító gépeket, s építjük vele párhuzamosan a fogyasztói társadalmat, hiszen ezáltal teremtődnek meg ezen gépek gyártásának feltételei. Ez a technikai innováció óriási változást hozott az emberiség számára. Megdupláztuk az élettartamunkat, 250-szeresére nőtt a világgazdaság, s nagyon nagy kényelemben élünk. Mindennek azonban két olyan következménye is volt, amely újabb kihívások elé állít bennünket, de ezeket is láttuk már jó ideje. Az egyik, hogy nagyon sokan lettünk, jelenleg nyolcmilliárd ember él már a bolygón, s ők mindannyian azt az életszínvonalat akarják maguknak, amit az úgynevezett jóléti vagy nyugati társadalmak biztosítanak. A másik következmény, hogy ezeket a sikereket pazarló módon értük el. Feléltük az erőforrásokat, a legtöbb technológia, amit az elmúlt 150 év során fejlesztettünk, pazarló volt. A modern infokommunikációs technológiák az elsők, amelyek nem pazarlók. Ha az autómotort annak idején úgy fejlesztettük volna, mint az okostelefont, akkor most egy liter benzinnel hatezer kilométert tudnánk menni.

MENNYISÉGI NÖVEKEDÉS HELYETT MINŐSÉGI

Rab Árpád szerint az előttünk álló időszak egyik fő gazdasági kihívása, hogy a mennyiségi növekedés helyett a minőségi növekedésre kell helyezni a hangsúlyt. Egyre jobb termékeket kell gyártani, mindinkább a minőségi szolgáltatások irányába tolódik el a hangsúly, illetve együttműködő rendszerekre lesz szükség, valamint az erőforrások minden eddiginél nagyobb megbecsülésére.

- Az emberiség az elmúlt 12 ezer évben mindig megoldotta az előtte álló kihívásokat - folytatta a jövőkutató. - Amiket mi ma válságok összességének látunk, azok igazából egy újfajta szemléletre, újfajta működésmodellre való átállás katalizátorai. Már kifejlesztettük azokat a technológiákat - például az internetet, a napelemrendszereket vagy a mesterséges intelligenciát -, amelyek ahhoz szükségesek, hogy továbbra is a jelenlegi színvonalon éljünk. A kérdés csak az, tudunk-e ezzel a lehetőséggel élni. Meg tudjuk-e oldani az előttünk álló helyzeteket újfajta gazdasági, illetve újfajta kulturális modellel?

Rab Árpád konkrét példákat is említ az erőforrások pazarlásának megakadályozása érdekében megoldásra váró feladatokra. Csak Budapesten naponta egy közepes méretű tó vizét használják el fogmosásra. Az élelmiszerek harmada a szemétbe kerül. Akkor is rendelkezünk autóval, amikor arra nincs folyamatosan szükségünk, ráadásul ezekkel értékes parkolóhelyeket is foglalunk. Ezek mind olyan kihívások, amelyeket a közeljövőben meg kell oldanunk. A jövőkutató szerint azonban ez nem megy egyik pillanatról a másikra, hiszen hiába van meg például a technológiánk arra, hogy a világ GDP-jé-nek egy százalékával a Föld egészén megoldjuk a vízellátás problémáit, ha az üzleti érdekek vagy a társadalmi feszültségek nem ösztönöznek bennünket arra, hogy ezt meg is tegyük.

AZ INNOVÁCIÓ A KULCSSZÓ

- A következő tíz-húsz évben egy együttműködő, kooperáló, erőforrás-megosztó társadalom kialakítása felé kell haladnunk - mutatott rá a kutató. - A változásoktól azonban nagyon sok ember fél, hiszen bizonytalannak érzi magát ebben a környezetben. Alapvetően félünk, hiszen nagyon sok a negatív üzenet, kezdve a klímakatasztrófa várható bekövetkezésétől egészen az olyan vad képzetekig, hogy a robotok fognak lelőni bennünket. Az üzletben azonban nem szabad félni. Aki fél, annak ugyanis beszűkül a látásmódja, az nem innovál, az nem fejleszt. Márpedig a kulcsszó az innováció. A jövő kutatása nem egy varázsgömb, hogy azt mondjuk meg az embereknek, ez lesz, és ezen nem lehet változtatni. Mert nem egyféle jövő van. Forgatókönyveket vázolunk, azt mondjuk meg, ha így cselekszünk, annak ez lesz a következménye, ha úgy, akkor viszont arra kell számítani. A lényeg tehát nem a jövő kutatásában rejlik, hanem a jövő alkotásában, ami viszont elképzelhetetlen tudás nélkül. Egy cégvezető számára mindig az a legnagyobb kérdés, hogyan képzeli el a jövőjét. Mondok ismét konkrét példákat. Tíz év múlva emberekkel szeretne együtt dolgozni, mert fontos számára, hogy olyan munkahelyet teremtsen, ahova jó bejárni, hiszen barátságos körülmények fogadják, és a kollégákkal töltené együtt az egész munkanapját, vagy inkább robotokkal képzeli el a gyártás folyamatát, mert azok megbízhatóan és jól működnek. Mindkettő lehetséges jövőkép, s mindkettőnek van realitása. A jövőnket mi magunk formáljuk. Egy változásokkal és lehetőségekkel teli időszak van előttünk, ami ugyanakkor kihívásokat is tartogat. Elsőként a saját értékrendszerünket kell megfogalmaznunk, illetve meg kell tanulnunk, hogy egy változó világban hogyan tudunk gyorsan reagálni. Ma már nem gondolkodhatunk csak egy rendszerben, ismernünk kell az egész világot. És adatokat kell gyűjtenünk nemcsak magunkról, de a külvilágról is. Ha ezekkel a helyzetekkel jól élünk, akkor nem kell félnünk a változástól. Egy cégvezetőnek ma már nemcsak az a fő feladata, hogy irányítson, hanem az is, hogy víziót alkosson. Hogy tudjon válságálló, új értékeket megfogalmazni saját maga és az általa irányított cég számára. Például oly módon, hogy a saját üzlete mellett törekszik arra, hogy a fogyasztót vagy éppen a környezetet is nyertessé tegye. Ugyanakkor ha körülnézünk kicsit a világban, azt is látjuk, hogy teljesen új szerepkörök alakulnak ki. Informatikai cégek válnak bankokká, de gyógyszergyártóból lehet akár orvos is, mert megvesz egy mesterséges intelligenciát. Ebben a folyamatban fontos szerepe van annak, kiben bíznak a fogyasztók. Tizenöt éve Magyarországon még egyáltalán nem bíztak az emberek a technológiában, ma viszont már jobban hallgatnak az algoritmusokra, mint a barátaikra. Amennyiben értékesíteni akarok nekik valamit, legyen szó akár szolgáltatásról, akár termékről, ezzel is tisztában kell lennem.

Ha már nem gondolkodhatunk csak egy rendszerben, ismernünk kell az egész világot

Forrás: Shutterstock

ISMERNI KELL A TRENDEKET

Rab Árpád azt mondja, csak akkor lehetünk a változások nyertesei, ha tudjuk a jövő trendjeit, illetve ha fel tudunk készülni a vele együtt járó körülményekre. Hazánk az egészségügyi szolgáltatások terén például kifejezetten jó lehetőségeket kínál, hiszen az elöregedő korfa miatt viszonylag rövid időn belül a társadalom 25 százalékát 65 év felettiek alkotják majd. Egy ekkora társadalmi szegmensre pedig kifejezetten érdemes szolgáltatási szektort építeni, akár a legelemibb szinten is. A jövőkutató konkrét példával is előáll, mint mondja: a kutatások szerint Magyarországon célzott gyógyszerezéssel évente húszezer ember életét tudnánk megmenteni. Ehhez képest továbbra is az a régi szemlélet él, miszerint adott gyógyszerből minden betegnek napi háromszor egy szemet kell bevenni, miközben egyáltalán nem mindegy, hogy a páciens férfi vagy nő, hány éves, mennyi a testtömege, vagy akár mennyit sétál naponta. Ezekre az adatokra technológiát lehet fejleszteni. Vagy egy másik példa: azzal mindannyian szembesültünk, hogy Magyarországon emelkedik a hőmérséklet, s azt is tudjuk már, hogy tíz év múlva nyáron átlagosan 43 fokos melegre kell számítanunk. Lehet, hogy emiatt másfajta kultúrnövényeket kell termesztenünk? Vélhetően igen. Az is előfordulhat, hogy változni fognak a kulturális szokásaink? Szinte biztosan. Az éttermeink nyitvatar-tása szintén minden bizonnyal úgy alakul, ahogy a mediterrán országokban, azaz napközben zárva lesznek, és este nyitnak csak ki.