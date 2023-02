Prof. dr. Palkovics László, a győri Széchenyi István Egyetem kuratóriumának elnöke, az N7 Zrt. vezérigazgatója azt mondja, a magyar gazdaság legmeghatározóbb szereplője az autóipar, amelyben egyfajta átstrukturálódás figyelhető meg: a piaci szereplők már nemcsak gyártanak hazánkban, hanem egyre több fejlesztőmérnököt is alkalmaznak.

BŐVÍTENEK, FEJLESZTÉSEKET HOZNAK IDE

Az autók csak komoly validációs tesztfolyamat után kerülhetnek forgalomba, ami a számítógépes szimulációval kezdődik, majd ezt számos lépcsőfok követi. A gyártók jelentős része viszont nem rendelkezik saját tesztpályával, „ahol az autót reprodukál-hatóan és biztonságosan lehet tesztelni”, fogalmaz a Széchenyi-díjas gépészmérnök, egyetemi tanár. Erre kínál megoldást a világ legmodernebb tesztpályája, a ZalaZone, amely ideális helyszín az önvezető járművek fejlesztéséhez.

A professzionális környezet miatt a cégek egy része bővíti hazai kapacitásait, mások fejlesztéseket, beruházásokat hoznak ide. Erre példa a Jaguar, a Continental, illetve elektromosautó-gyártók egész sora.

- A tesztpálya, s ezzel hazánk nagyon jelentősen hozzájárul az autóipari technológiaváltáshoz, indirekt módon pedig egy sor más területet, köztük jármű-energetikai vizsgálatokat is vonz - összegez prof. dr. Palkovics László. - Megállapodtunk például a TÜV Rheinlanddal, hogy állami szerepvállalással létrehozunk egy akkumulátortesztelő kutatóközpontot a tesztpálya mellett.

MÁR KÉSZÜLNEK A ZALAI LYNXEK

A kormány döntése értelmében nemcsak autó-, hanem hadiipari fejlesztés helyszíne is a Zalaegerszeg melletti terület, ahol a harckocsikat gyártó Rheinmetall január 2-án megkezdte hazai tevékenységét, illetve már készülnek a zalai Lynxek.

Prof. dr. Palkovics László leszögezte: a haderőfejlesztés nagyon fontos része az eszközök köré épülő tudás. Mint mondta, a háború és a szankciók miatt Európát a recesszió fenyegeti, ezért még az eddigieknél is lényegesebb, hogy megfelelő védelmi ipari gazdaságpolitikát kövessünk, s mindaz, ami Zalaegerszegen történik, azt bizonyítja, hogy jó úton járunk.

- Öt évvel ezelőtt itt egy kukoricaföld volt - emlékeztet az N7 Zrt. vezérigazgatója -, most pedig a világ legmodernebb autóipari tesztpályája s páncélozott harcjárműépítő gyára működik. Mindennek következtében épült egy kutató-fejlesztő campus számos betelepülő céggel, felsőoktatási intézménnyel, és sorra települnek ide a nemzetközi kutatóintézetek, vállalatok magyarországi fejlesztőközpontjai. Az itt kialakult ökoszisztéma sokakat vonz, amiből Zalaegerszeg, illetve az egész megye profitál. Növekszik a munkahelyek száma, valamint olyan pozíciókat kínálnak ezek a cégek, amelyek az átlaghoz képest lényegesen magasabb jövedelemmel járnak. A város pedig felértékelődik. Természetesen ehhez további, gyors ütemű fejlesztések kellenek, szükség van például szállodára, növelni kell az éttermek számát, és további házak, lakások építése sem maradhat el, ahová az ideérkező szakemberek beköltözhetnek.

Prof. dr. Palkovics László szerint most „Zala a bezzeg megye”, mert ez olyan mértékű fejlesztés, amely nem csupán Egerszeget érinti, a hatásai jóval túlnyúlnak a város határain. S ez nemcsak a munkaerő szempontjából, hanem a beszállítókat illetően is igaz. A K+F irányvonal miatt pedig képzett mérnökök érkeznek, ami szintén növeli a város és tágabb térsége presztízsét, potenciálját.

Újabb fejlemény, hogy a Széchenyi István Egyetem fenntartó kuratóriuma tulajdonba kapta a zalaegerszegi tesztpályát s a hozzá kapcsolódó infrastruktúrát, ami „azt szolgálja, hogy a magyar közösség még nagyobb mértékben részesedjen ennek pozitív hatásaiból”, emeli ki a professzor.

AZ ÁLLAMNAK IS SZEREPET KELLETT VÁLLALNIA

- Már nyolc-tíz éve is látszott, hogy Magyarország a járműipari termékfejlesztés, kutatás szempontjából jó irányban indult el - szögezi le prof. dr. Palkovics László. - Az, hogy ebben az államnak is szerepet kell vállalnia, már akkor körvonalazódott. Persze azt csak reméltem, hogy mindez Zalaegerszegen lesz, hiszen itt születtem a szomszéd faluban, ide jártam gimnáziumba, Pölöskén építettem házat. Gondoltam, hogy „valami” történni fog, de arra, hogy ilyen gyorsan, öt év alatt, bevallom, nem számítottam. Szerencsére az időhorizontot illetően tévedtem...

Mindehhez kapcsolódik a szakképzés fejlesztése, a duális rendszer kialakítása, épül a konténerterminál, s bár kicsit csúszik a gazdasági nehézségek miatt, de idővel elkészül az M76-os autópálya-szakasz is.

S ami nagyon fontos: Zalaegerszeg egy élhető város, „jó része a világnak”, érzékelteti az N7 Zrt. vezérigazgatója a siker egyik fontos összetevőjét, a jövőt illetően pedig megjegyzi, hamarosan drónok számára is fejlesztési, validációs környezetet teremtenek, s idővel a gyártás is elindulhat, „mert ez most a járműipar legperspektivikusabb területe”.