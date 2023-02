Újabb kutyaszállítmányok kereskedelmét akadályozták meg a pénzügyőrök az M7-es autópályán, két egymás utáni napon. A Fejér vármegyei szakaszon egy román kisbuszt és utasait ellenőrizték a pénzügyőrök, és az átvizsgáláskor három, rendkívül fiatal bichonjellegű kutyát találtak. Mint kiderült, a sofőrnek az anyjuktól elszakított alig négyhetes állatokról semmilyen okmánya nem volt. A román férfi Olaszországba tartott volna a kutyusokkal, feltehetően értékesítési szándékkal.

Alig egy nap elteltével a kaposvári pénzügyőrök is illegálisan szállított kölyökkutyákat találtak az autópálya Somogy vármegyei szakaszán. Egy román kisbuszt állítottak meg hét utasával az M7-esen. Az alig nyolchetes kölyköket Németországig vitték volna papírok és oltások nélkül. A bevetési igazgatóság nyugat-magyarországi pénzügyőrei 2022-ben 71 kölyökkutya kereskedelmét hiúsították meg. Az elmúlt évben lovat, fenyőrigót, tengelic madarat és macskákat is találtak már szolgálat közben a NAV járőrei. Akadtak állattetemekkel teli csomagok, és előfordult az is, hogy útközben vesztették életüket vagy lettek betegek a különféle rejtekhelyen utazó élőlények. A NAV munkatársainak köszönhetően a megakasztott szállítmányokból kimentett állatok szerencsésen megúszták a kiszámíthatatlan fordulatokat tartogató utazást.