2017-ben tette le a mestervizsgát a Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamaránál, s szerezte meg a mesterlevelet. A képzés és a vizsga folyamatos megújulása biztosítja, hogy a mester cím magasabb szintű és piacformáló, a piac szereplői közül kiemelkedő szakmai tudást biztosít, ugyanakkor lehetőséget teremt, hogy viselője a szakképzésbe bekapcsolódva átadja modern technológiával ötvözött értékőrző hagyományait a következő generáció számára, gondoskodjon a minőségi utánpótlásról, valamint a határok nyitása mellett új lehetőségekhez juttathat nemzetközi téren is.

MAJDNEM PÁLYAELHAGYÓ LETT

- Zalaegerszegen a műszaki szakközépiskolában végeztem a technikumot a kilencvenes évek első felében. Eredetileg művészeti iskolába szerettem volna menni, de oda nem vettek fel - idézte fel a kezdeteket Rónási Zsolt. - Majdnem pályaelhagyó lettem, mert alig volt munkalehetőség a szakmában, nem is tanultam tovább, nem láttam a jövőt. Elvégeztem a kereskedelmi iskolát, majd Lentiben a piacra mentem dolgozni, a piacozás akkoriban nagyon jól ment a városban. Az évek során aztán szereztem pénzügyi végzettséget, közben áruházat csináltunk Szentgotthárdon, üzletet Lentiben, a műszaki cikkeken kívül minden mással kereskedtünk. Aztán jött a 2008-as gazdasági válság, melynek hatására visszatértem a villamos szakmába. Először elektromos fűtést importáltunk, viszont nem találtunk megfelelő szaktudású villanyszerelőket, úgyhogy elkezdtem magam csinálni ezt a kereskedelem mellett.

Mint mondta, akkoriban mindenki menekült az építőiparból, ő pedig azt gondolta, akkor kell jönni, amikor mindenki kifelé megy, mert akkor van hely, lehetőség.

GYAKORLATI HELYET BIZTOSÍTOTT

- Új céget alapítottunk, a 2010-es évek elején az elektromos fűtés és világítástechnika mellett már napelem-telepítéssel is kezdtünk foglalkozni - folytatta. - Sajnos az alkalmazottakat nehéz volt megtartani, többen elmentek. Ezért azt gondoltam, hogy miközben én is dolgozom villanyszerelőként, jöhetnek hozzánk nem szakmabeliek is, akiket aztán kitanítok. Gyakorlati helyet biztosítottam azoknak, akik esti tagozaton másodszakmaként tanultak villanyszerelőnek. Persze közben nekem is újra képeznem kellett magam. A mesterlevelet 2017-ben szereztem meg, de már korábban tagja lettem az iparkamarának. Elmondta, hogy szeret tanulni és tapasztalatot, gyakorlatot átadni, bár az oktatás manapság nem hálás feladat.

BEÉRETT A TERV

- Ennek ellenére szerencsére beérett a terv, mert már nincs gondom azzal, hogy honnan kerítek munkaerőt - magyarázta. -Vannak, akik eleve maradtak, vagy később visszatértek. Jelenleg hat villanyszerelőt alkalmazok. Nehéz szakma, de megéri annak, aki szereti, elhivatott és jól csinálja, mert mindig meglesz a kenyere. Az iparkamara az oktatásnál sokat segített, végigkísérték a képzéseket, gyakran találkoztunk, közvetlen volt a kapcsolat a munkatársaikkal. Időközben a képzési rendszer átalakításával mindez megváltozott, de most is vannak jó képzések, szerveznek érdekes előadásokat, segítenek a kapcsolatépítésben, s igyekeznek támogatást nyújtani mindenben, amivel a vállalkozók hozzájuk fordulnak. Például nemrég arról kaptunk hasznos információkat, hogy az energiaválságban hogyan tudunk spórolni.

Cégüknél, a Green-tech Solution Group Kft.-nél családi házak, társasházak villanyszerelésével, zöldmezős beruházásokkal, napelem-telepítéssel foglalkoznak, de dolgoztak templom villamos hálózatának felújításán, állattelep automatizálásán is.

- Ma egy villanyszerelőnek, úgy gondolom, értenie kell az informatikához, az automatizáláshoz, ismernie kell a joganyagokat, a szabványokat, mivel minden munka más - tette hozzá. - Úgy vélem, az építőipar szárnyalása idén az év első felében kifut, mert elfogynak a ráfordítható források, miközben emelkednek az energiaárak. Így már kevesebben fognak bele házak felújításába, nemhogy újak építésébe. Nekünk is alkalmazkodni kell a változásokhoz.