A klub 42 tagot számlál, kedden este a Palatinus Étteremben szinte teljes létszámban cseréltek eszmét Balaicz Zoltán polgármesterrel, akit a beszélgetésre elkísért dr. Vadvári Tibor és Bali Zoltán alpolgármester is. A klub titkári feladatait ellátó, egyben házigazda Pálfi László az új évben új reményeket és sikereket kívánó bevezetője után Balaicz Zoltán köszönte meg mindazt a segítséget, támogatást, amit a lokálpatrióta érzelmű vállalkozói kör nyújt a városnak. A polgármester vetített képes prezentációban mutatta be a 2022-ben a megyei jogú városban a gazdaság, a városfejlesztés, az oktatás, a kultúra, a sport területén végbement fejlődést. A városba települő cégek, vállalkozások számba vétele mellett a felújított és újonnan épített intézményekről is szólt, kitérve az energiaválság okozta gondokra, azok megoldására, a szükségszerű takarékosságra.

A Zalai Vállalkozók Klubja keddi összejövetelén Balaicz Zoltán polgármesternek a 2022-es évet zalaegerszegi szempontból értékelő beszámolója után a vállalkozók méltatták az önkormányzat büszkeségre okot adó eredményeit: az ipari parkokban és a járműipari tesztpályán zajló nagyarányú bővülést, a közlekedési fejlesztéseket, a szabadidős tevékenységeket és a kulturálódás lehetőségét biztosító új intézmények létrejöttét, beleértve például az uszoda és az alsóerdei élménypark és a Mindszentyneum befejezését, a Göcseji Múzeum felújítását.

A Zalaegerszegen nagy múltú jótékony célú rendezvények állandó támogatói, a városi összefogásban részt vevők emellett a saját megoldandó gondjaikról is beszéltek a felszólalók, így irányították a figyelmet többek közt a mind égetőbb munkaerőhiányra, valamint a Zalaegerszegre máshonnan érkező munkások lakhatásának megoldása. A kis- és középvállalkozások azzal együtt is beleütköznek a minőségi munkaerő hiányába, hogy 2014-2022 között 4400 új munkahely jött létre a városban, ennek eredményeként csökkent 2,6 százalékra a munkakeresők száma. Kérdeztek a tervezéssel, közbeszerzéssel megkezdett, majd leállt beruházások további sorsáról (sportcsarnok, színház), az M76-os út megépítésének leállásáról. Javaslataik közt szerepelt az egyetem, főleg a mérnökképzés fejlesztése. Balaicz Zoltán elmondta, a kormány a háborús helyzet miatti válság közepette a már valóságosan megkezdett beruházások befejezését határozta el, de a többi is csak halasztást szenved. A sportcsarnok esetében valószínűleg új építés helyett más megoldásban kell gondolkodni. Az M76-ossal kapcsolatban elhangzott, hogy a beruházók olyan magas árakat szabtak meg, amely nem elfogadható, új tárgyalásokat kell folytatni. Balaicz Zoltán beszélt a Körmend-Szombathely-Győr felé vezető út bővítési terveiről. Hangsúlyozta, az önkormányzat nem gazdálkodó, hanem közszolgáltatások működtetéséért felelős szervezet, a saját épületállomány nem alkalmas a munkások szállásgondjainak megoldására, de ismeretesek az ezt orvosló magánkezdeményezések. A vállalkozók és a gazdasági kamarák lehetnek egymás partnerei a piac problémáinak kezelésére. Az egyetem fejlődésének záloga a polgármester álláspontja szerint a belső oktatási tartalom színvonal emelkedése, noha az oktatás területén nem lehet figyelmen kívül hagyni a demográfiai előrejelzéseket.

A tanácskozás részét képezte dr. Rashed Alef szívsebész osztályvezető főorvos (Zala Megyei Szent Rafael Kórház) előadása az szív egészségének megőrzéséről. Az est közös vacsorával ért véget.